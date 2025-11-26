Como o Juventude recebe as novas regras do fair play financeiro divulgadas pela CBF para 2026

Novas regras aplicadas às equipes das Séries A e B passam a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Ulisses Castro / Agencia RBS

Com intuito de dar maior equilíbrio financeiro aos clubes, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (26), em São Paulo, o Sistema de Sustentabilidade Financeira do Futebol Brasileiro. São as novas regras aplicadas às equipes das Séries A e B, e que passam a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2026.

E de acordo com levantamento do jornal Estadão, dos 20 clubes da Série A apenas três seriam aprovados se o fair play financeiro da CBF estivesse vigente no Brasil desde o ano passado. Dentre os três, o Juventude. Os outros dois que passariam ilesos seriam Flamengo e Palmeiras, pois são os clubes de maior arrecadação — ambos acima de R$ 1 bilhão em 2024.

— É por isso que a gente sempre apoiou o fair play. Eu até dei uma palestra na Confut, e foi sobre isso. Ainda não tinha esse resultado, mas a gente falava. Aqui só fazemos o que é possível ser feito. E é isso que o fair play financeiro vai implementar. No começo com um pouquinho mais de frouxidão, mas a ideia é que em três anos ele aperte e que todos os clubes se adequem a esse modelo que a gente já trabalha, não só da nossa direção, como das direções anteriores — lembrou o presidente do Ju, Fábio Pizzamiglio, em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Para o mandatário alviverde, o modelo apresentado pela entidade máxima do futebol brasileiro nesta quarta e que será implementado a partir do ano que vem apresentará um cenário mais positivo e fiel aos clubes.

— Eu vejo com bons olhos, porque ano passado mesmo a gente sofreu com isso, com times que estavam sendo rebaixados, estavam abaixo de nós, fizeram investimentos altíssimos, um jogador representava toda a nossa folha, e acabou indo para a Libertadores. E nós sofrendo para nos mantermos na (1ª) divisão. Então, isso não aconteceria. Não aconteceria com esse modelo implantado — finalizou Pizzamiglio.

Principais regras do fair play financeiro:

Limitação da folha salarial, que terá de ser mantida no patamar da média dos seis meses anteriores;

Nas janelas de transferências, o clube deverá gastar o mesmo ou menos do que arrecadou com a venda de atletas;

Limite de 70% da soma de suas receitas, do valor líquido das transferências e aporte em elenco;

A dívida líquida de curto prazo tem que ser menor do que 45% das receitas relevantes do clube (aqueles que violarem a regra serão apenas advertidos até 2027);

Clubes da Série A terão limite de déficit de R$ 30 milhões ou 2,5% das receitas, o que foi maior. Clubes da Série B terão déficit máximo de R$ 10 milhões ou 2,5% das receitas, o que for maior (excluem-se receitas e despesas de categorias de base, infraestrutura, futebol feminino ou projetos sociais);

Três janelas de monitoramento, em 31 de março, 31 de julho e 30 de novembro de cada temporada;

Todas as transações e os contratos de atletas vão ser registrados em um sistema próprio da CBF;

Para as dívidas assumidas a partir de 1º de janeiro, a implementação das regras é imediata. As anteriores estarão sujeitas ao regulamento a partir de 30 de novembro de 2026.

O balanço tem que ser entregue até 30 de abril do ano seguinte e o orçamento anual terá de ser apresentado até 15 de dezembro do ano anterior.

Punições

De advertência pública a multas, retenção de receitas e Transfer ban. Mas até o rebaixamento de divisão estará em jogo. Bem como não concessão ou cassação da licença.

Às pessoas físicas, as punições podem chegar desde a proibição do exercício de cargos ao banimento do futebol.















