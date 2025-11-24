Como o Juventude avalia as definições do Campeonato Gaúcho 2026

Fábio Pizzamiglio falou da dificuldade em formar o elenco a tempo. Porthus Junior / Agencia RBS

O Campeonato Gaúcho começará para o Juventude no final de semana de 10 e 11 de janeiro, diante do Ypiranga, no Alfredo Jaconi. Com o fim da participação alviverde no Brasileirão marcada para o dia 7 de dezembro, o clube terá pouco tempo para voltar aos trabalhos já com a definição de elenco e comissão técnica para a próxima temporada.

— Complica, complica porque a gente volta aos treinos no dia 26 de dezembro, é a previsão. Então, vamos ter 15 dias de treino, mas antes disso a gente vai ter 20 dias para fazer o time inteiro. Realmente é complicado. E pelo Juventude estar nessa situação que tu não sabes em qual série vai estar, tu não consegues fazer contratos mais longos, tu não consegues ter uma estabilidade que outros clubes têm — admitiu o presidente Fábio Pizzamiglio ao Show dos Esportes na Rádio Gaúcha Serra.

O Ju está no Grupo A do Estadual, junto com Inter, Avenida, São José, Guarany e São Luiz. O Verdão enfrentará na primeira fase os rivais do Grupo B: Caxias, Grêmio, Novo Hamburgo, Monsoon, Ypiranga e Inter-SM.

— Temos que deixar os planos engatilhados e depois ali no dia 8 de dezembro já endereçar tudo para poder ter o mais rápido possível o time pronto — finalizou Pizzamiglio.

Confira a tabela básica do Juventude no Gauchão 2026

1ª rodada – 10/11 de janeiro

Juventude x Ypiranga (Alfredo Jaconi)

2ª rodada – 14/15 de janeiro

Novo Hamburgo x Juventude (Estádio do Vale)

3ª rodada – 17/18 de janeiro

Inter-SM x Juventude (Presidente Vargas)

4ª rodada – 21/22 de janeiro

Juventude x Caxias (Alfredo Jaconi)

5ª rodada – 24/25 de janeiro

Juventude x Monsoon (Alfredo Jaconi)

6ª rodada – 1º de fevereiro