Como o Caxias avalia as definições do Campeonato Gaúcho 2026

Caxias encara o Inter, no Centenário, na sexta rodada da primeira fase. Porthus Junior / Agencia RBS

O Campeonato Gaúcho 2026 começa no segundo final de semana de janeiro, nos 10 e 11. A estreia do Caxias será contra o São Luiz, no 19 de Outubro, em Ijuí. A competição terá novidades no seu formato. O torneio será composto por dois grupos, cada um com seis equipes.

Na fase inicial, os times se enfrentarão em confrontos cruzados entre as chaves, totalizando seis partidas para cada equipe. Ao término dessa etapa, os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para o mata-mata, enquanto os dois últimos disputarão um quadrangular para definir o rebaixamento. O Caxias aprovou as alterações.

— As mudanças são mais simples de se entender. Foi feita, na minha opinião, bem organizada, de modo que os clubes também não têm que se deslocar tanto. No sorteio, foram divididos por regiões, é para que também os clubes não tenham tanto esse cansaço no deslocamento — avaliou Chiquinho Corsetti, vice-presidente de futebol do Caxias, em entrevista à TV do clube.

O Caxias está no Grupo B com Grêmio, Novo Hamburgo, Monsoon, Ypiranga e Inter-SM. No entanto, enfrenta os adversários do Grupo A na primeira fase: Inter, Juventude, Avenida, São José, Guarany e São Luiz.

— O nosso é um grupo difícil, como não poderia ser diferente, o Campeonato Gaúcho é um campeonato muito competitivo. Mesmo tendo equipes que não disputam competições nacionais, a gente sabe que tem uma preparação com muito cuidado para fazer um bom campeonato, para pelo menos se manter na competição — comentou Corsetti.

O Gauchão 2026 está programado para começar no fim de semana do dia 11 de janeiro e terminar em 8 de março, seguindo o novo calendário definido pela CBF. A pré-temporada do Caxias teve inicio no dia 19 de novembro. Serão mais de 50 dias de preparação.

— A gente tem que ter uma boa preparação e pretendemos entrar forte. O primeiro objetivo é ficar entre os dois primeiros do grupo, para poder disputar as quartas de final em casa, visto que é um jogo único. É importante a gente passar para também já garantir a Copa do Brasil — finalizou Chiquinho Corsetti.

Confira a tabela básica do Caxias no Gauchão 2026

1ª rodada – 10/11 de janeiro

São Luiz x Caxias (19 de Outubro)

2ª rodada – 14/15 de janeiro

Caxias x Avenida (Centenário)

3ª rodada – 17/18 de janeiro

Caxias x Guarany (Centenário)

4ª rodada – 21/22 de janeiro

Juventude x Caxias (Alfredo Jaconi)

5ª rodada – 24/25 de janeiro

São José x Caxias (Francisco Novelletto)