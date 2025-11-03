Como a ACBF projeta a formação do time para o ano do cinquentenário

Técnico Peri Fuentes e o supervisor Jarico em Carlos Barbosa. Porthus Junior / Agencia RBS

O ano de 2026 será histórico para a ACBF, que celebrará cinco décadas de trajetória no esporte. Para marcar os 50 anos de fundação, o clube tem como meta montar um elenco competitivo e retomar o protagonismo nas competições. Embora, o grupo completo para a próxima temporada ainda não tenha sido oficialmente anunciado, a diretoria já iniciou o processo de reforços, sinalizando uma movimentação estratégica para fortalecer a equipe.

— Posso dizer isso, com segurança, a gente já tem uma equipe praticamente formada. Só não podemos, em questão ao respeito aos nossos atletas, jogadores de outras equipes, assim como os nossos que estão saindo também, a gente tem que ter todo o cuidado nesse momento. Mas o torcedor pode ter certeza que estamos fazendo uma equipe bem competitiva para a próxima temporada — confirmou Jarico Supervisor e Coordenador Técnico da ACBF.

O investimento da equipe será maior que 2025, em torno de 25% a 30%. A estratégia para a próxima temporada é montar uma equipe competitiva, com reforços já contratados e a permanência do técnico Peri Fuentes. O treinador, que chegou em meio à atual temporada, dessa vez, conseguiu participar do processo de escolha do elenco.

— São coisas que fogem do nosso controle, fogem daquilo que você planeja. Cheguei dia 1º de abril. E agora, no decorrer do ano, foi começando algumas mudanças, já pensando no ano que vem, mas também neste ano. Lentamente com a diretoria, a gente planejando e montando a equipe do ano que vem. A gente está com uma confiança muito grande de montarmos uma equipe forte, uma equipe competitiva e que orgulhe o torcedor — analisou Peri Fuentes.

A formação da equipe será com o objetivo de recuperar o DNA vencedor da ACBF e reconectar o torcedor laranja à equipe e conquistar títulos nacionais e internacionais.