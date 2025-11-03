Como a ACBF projeta a formação do time para o ano do cinquentenário

O ano de 2026 será histórico para a ACBF, que celebrará cinco décadas de trajetória no esporte. Para marcar os 50 anos de fundação, o clube tem como meta montar um elenco competitivo e retomar o protagonismo nas competições. Embora, o grupo completo para a próxima temporada ainda não tenha sido oficialmente anunciado, a diretoria já iniciou o processo de reforços, sinalizando uma movimentação estratégica para fortalecer a equipe.
— Posso dizer isso, com segurança, a gente já tem uma equipe praticamente formada. Só não podemos, em questão ao respeito aos nossos atletas, jogadores de outras equipes, assim como os nossos que estão saindo também, a gente tem que ter todo o cuidado nesse momento. Mas o torcedor pode ter certeza que estamos fazendo uma equipe bem competitiva para a próxima temporada — confirmou Jarico Supervisor e Coordenador Técnico da ACBF.
O investimento da equipe será maior que 2025, em torno de 25% a 30%. A estratégia para a próxima temporada é montar uma equipe competitiva, com reforços já contratados e a permanência do técnico Peri Fuentes. O treinador, que chegou em meio à atual temporada, dessa vez, conseguiu participar do processo de escolha do elenco.
— São coisas que fogem do nosso controle, fogem daquilo que você planeja. Cheguei dia 1º de abril. E agora, no decorrer do ano, foi começando algumas mudanças, já pensando no ano que vem, mas também neste ano. Lentamente com a diretoria, a gente planejando e montando a equipe do ano que vem. A gente está com uma confiança muito grande de montarmos uma equipe forte, uma equipe competitiva e que orgulhe o torcedor — analisou Peri Fuentes.
A formação da equipe será com o objetivo de recuperar o DNA vencedor da ACBF e reconectar o torcedor laranja à equipe e conquistar títulos nacionais e internacionais.
— A gente já tem manutenção de alguns atletas, renovação. Outros atletas já tinham contrato vigente, inclusive para o ano que vem. E, acima de tudo, atletas que vistam a camisa da ACBF como uma segunda pele. Atletas com sede de vitória, atletas que resgatem um pouco aquele DNA de equipe competitiva. Uma mescla de jovens com experientes, atletas vencedores nas suas passagens por outras equipes — finalizou Peri.