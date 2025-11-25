Com retorno de peças importantes, Juventude inicia preparação para enfrentar o Bahia

Meia Nenê cumpriu suspensão e enfrentará o Bahia na sexta-feira (28). Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

Depois da derrota para o São Paulo, na Vila Belmiro, o grupo de atletas do Juventude inicia na tarde desta terça-feira (25) a preparação para o confronto com o Bahia, pela 36ª rodada do Brasileirão, que ocorre na sexta-feira (28), às 19h, no Alfredo Jaconi.

E o técnico Thiago Carpini terá o retorno de peças importantes da equipe para o jogo que vale a sobrevivência na luta para escapar do Z-4.

A começar pelo gol. Jandrei não atuou diante do São Paulo por questões contratuais. Ele está emprestado ao Ju pelo Tricolor até o fim de disputa da competição, e retomará a titularidade.

Nenê e Alan Ruschel cumpriram suspensão no domingo, mas apenas o camisa 10 deve iniciar a partida, uma vez que Marcelo Hermes tem feito boas apresentações na lateral esquerda. Mantendo-se o sistema com três zagueiros, Jadson é quem deve perder um lugar no meio-campo.

Saindo do DM

O treinador alviverde ainda poderá contar com atletas que estavam no Departamento Médico até bem pouco tempo. É o caso do meio-campista Peixoto, desfalque nos últimos dois jogos da equipe. O jogador fez uma exame de imagem e participou do aquecimento para a partida contra o São Paulo, mas voltou a acusar dores no adutor da coxa e não foi relacionado. Se apresentar melhoras durante a semana, Peixoto deverá ser alternativa ao time.

Já o atacante Rafael Bilu ficou de fora da partida em Santos em virtude de um inchaço no tornozelo. O atleta será reavaliado até o jogo de sexta.

Gilberto, em fase final de recuperação de uma lesão de grau 2 na coxa, ainda é dúvida. Com o mesmo problema clínico, o zagueiro Wilker Ángel não deve atuar mais nesta temporada.

O desfalque do Ju para a partida contra o Bahia será o lateral-direito Igor Formiga, expulso no jogo com o São Paulo. Ewerthon e Reginaldo são as opções que Thiago Carpini tem para a posição.