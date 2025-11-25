Esportes

Em formação
Notícia

Com reforços mais "cascudos", Caxias aumenta média de idade do elenco para a temporada 2026

10 jogadores já foram contratados e outros nomes devem chegar nos próximos dias. Técnico Fernando Marchiori e o departamento de futebol participam da montagem do grupo

Eduardo Costa

