Com reforços mais "cascudos", Caxias aumenta média de idade do elenco para a temporada 2026

Técnico Fernando Marchiori na reapresentação do elenco na semana passada. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

O elenco do Caxias para 2026 segue em construção. A pré-temporada iniciou há uma semana e as contratações ainda continuam, e devem seguir por um período. Atualmente, o grupo conta 20 atletas, sendo 10 remanescentes e 10 contratações. Até o momento, a média de idade é superior a de 2025.

Com as contratações já realizadas, o Caxias apresenta um perfil experiente: a média de idade dos 20 jogadores listados é de 29,8 anos, com nomes que variam entre 22 e 34 anos. No entanto, segundo o técnico Fernando Marchiori, trata-se apenas de uma casualidade, e esses foram os atletas que mais se encaixaram no perfil financeiro do clube.

Dos 10 contratados até aqui, apenas o goleiro Gabriel Toebe, 23 anos, o lateral-esquerdo Vitinho, 24, e o atacante Vitor Feijão têm menos de 30 anos.

— Uma coincidência mesmo, porque, por exemplo, se você pegar o Iba Ly (possível reforço), ele é jovem, o Breno (possível reforço) é jovem, o Vitinho é jovem. Então, acho que são mesclas que você precisa ter no elenco. São perfis, são análises desses últimos anos, dessas últimas temporadas, de como vem o atleta. E tudo isso também tem que se enquadrar dentro do principal, que é o orçamento do clube — avaliou o técnico Fernando Marchiori.

Dos jovens citados pelo treinador que estão em negociação, Breno Santos, 27 anos, tem acordo verbal, mas sua chegada depende da liberação por empréstimo do Joinville. Já Iba Ly, do São Paulo, tem 21, e deve definir nesta semana se o empréstimo irá acontecer.

O volante Wellington Reis, ex-ABC, deve chegar na próxima semana. O atleta enfrenta uma situação delicada envolvendo um familiar e, por isso, solicitou mais um prazo antes de confirmar sua participação integral nas atividades. Ele fará 34 anos em dezembro e pode aumentar essa média.

O goleiro Léo Lang, 27 anos, do Remo, também deve ser outra novidade nos próximos dias. Em 2025, atuou apenas duas vezes pelo clube paraense na Série C. Formado no Fluminense, o jogador acumula passagens por Vila Nova-GO, América-MG e Tombense.

Na atual temporada de 2025, o elenco do Caxias encerrou a Série C do Campeonato Brasileiro com 33 jogadores registrados, apresentando uma média de idade de 27,3 anos.

— Eu tenho certeza que, muitas vezes, não é porque não alcançou um objetivo que o diagnóstico é que não está sendo positivo, tanto que o clube fez uma manutenção de parte do elenco. Não é porque não se conseguiu um resultado final que está tudo errado — finalizou Marchiori.

Elenco do Caxias

Goleiros: Thiago Coelho (30 anos) e Gabriel Toebe (23)

Laterais-direitos: Thiago Ennes (29) e Ronei (27)

Laterais-esquerdos: Vitinho (24) e Roberto (34)

Zagueiros: Maurício Ribeiro (34), Carlos Henrique (22), Windson (30), Joílson (34) e Andrés Robles (31)

Volante: Dudu Vieira (31)

Meias: Tomas Bastos (33) e Yann Rolim (30)