Com nova promoção, Juventude inicia venda de ingressos para jogo com o Bahia

Na próxima sexta-feira (28), o Juventude recebe o Bahia, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 36ª rodada da Série A. A partida inicia às 19h.
Contando com o apoio da torcida em mais um desafio na luta contra o rebaixamento, a direção alviverde divulgou o serviço de jogo, com promoção para os sócios, que podem comprar até quatro ingressos ao valor de R$ 10 cada.
Além disso, os ingressos antecipados para o confronto custam R$ 20 até terça-feira (25). A partir do dia seguinte, os valores passam a ser R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).
O Papo precisa do máximo de vitórias possíveis para tentar a permanência na elite do Brasileirão. Na última rodada, lidou com um empate amargo em 3 a 3 com o Cruzeiro. Ainda neste domingo (23), enfrenta o São Paulo, às 16h, na Vila Belmiro, em Santos, pela 35ª rodada.
Confira abaixo o serviço
de jogo completo:
Juventude x Bahia
36ª rodada da Série A do Brasileiro
Sexta-feira (28) — 19h
Estádio Alfredo Jaconi
Promoção para Sócios:
- Sócios do Juventude com as mensalidades em dia podem comprar até 4 ingressos no valor de R$ 10 cada
- Válido até quinta-feira (27), às 23h (ou até o encerramento do lote promocional);
- Não há meia-entrada para este ingresso;
- Adquira este ingresso em https://juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi
Ingressos antecipados até terça-feira (25):
- Arquibancada: R$ 20
(mandante e visitante);
- Não há meia-entrada para este ingresso.
Ingressos de 26/11 à 28/11:
- Arquibancada: R$ 40
(mandante e visitante);
- Meia-entrada*: R$ 20
(mandante e visitante);
Sócios**:
- Jaconero Ouro: isento
- Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)
- Jaconero Ouro convidado: isento, mas necessário check in em https://sociojaconero.com.br
- Sócio Jaconero Prata: isento, mas necessário check in em https://sociojaconero.com.br
- Demais planos: isento
Cadeiras**:
- Proprietário: isento (setor cadeiras)
- Sócios Jaconero Black: isento
- Demais sócios: R$ 80
- Não-sócio: R$ 100 + ingresso (arquibancada)
- Crianças até 3 anos: isentas
- Crianças de 4 a 11 anos: R$ 25
Informações para acesso ao estádio:
Abertura dos portões: 17h:
Torcida do Juventude: portões 01 e 02
Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)
- Estação Jaconera abre às 16h
- Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)
- *Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.
- *Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.
*Crianças com 11 anos ou menos: isentas
- **obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia para acessar as cadeiras. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br
Informações: (54) 3027-8700 / Whats (54) 98111-0250