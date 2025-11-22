Com nova promoção, Juventude inicia venda de ingressos para jogo com o Bahia

Alviverde segue batalhando contra o rebaixamento. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Na próxima sexta-feira (28), o Juventude recebe o Bahia, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 36ª rodada da Série A. A partida inicia às 19h.

Contando com o apoio da torcida em mais um desafio na luta contra o rebaixamento, a direção alviverde divulgou o serviço de jogo, com promoção para os sócios, que podem comprar até quatro ingressos ao valor de R$ 10 cada.

Além disso, os ingressos antecipados para o confronto custam R$ 20 até terça-feira (25). A partir do dia seguinte, os valores passam a ser R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).

O Papo precisa do máximo de vitórias possíveis para tentar a permanência na elite do Brasileirão. Na última rodada, lidou com um empate amargo em 3 a 3 com o Cruzeiro. Ainda neste domingo (23), enfrenta o São Paulo, às 16h, na Vila Belmiro, em Santos, pela 35ª rodada.

Confira abaixo o serviço

de jogo completo:

Juventude x Bahia

36ª rodada da Série A do Brasileiro

Sexta-feira (28) — 19h

Estádio Alfredo Jaconi

Promoção para Sócios:

Sócios do Juventude com as mensalidades em dia podem comprar até 4 ingressos no valor de R$ 10 cada

Válido até quinta-feira (27), às 23h (ou até o encerramento do lote promocional);

Não há meia-entrada para este ingresso;

Adquira este ingresso em https://juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi

Ingressos antecipados até terça-feira (25):

Arquibancada: R$ 20

(mandante e visitante);

(mandante e visitante); Não há meia-entrada para este ingresso.

Ingressos de 26/11 à 28/11:

Arquibancada: R$ 40

(mandante e visitante);

(mandante e visitante); Meia-entrada*: R$ 20

(mandante e visitante);

Sócios**:

Jaconero Ouro: isento

isento Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)

isento (acesso livre às cadeiras) Jaconero Ouro convidado: isento, mas necessário check in em https://sociojaconero.com.br

isento, mas necessário check in em https://sociojaconero.com.br Sócio Jaconero Prata: isento, mas necessário check in em https://sociojaconero.com.br

isento, mas necessário check in em https://sociojaconero.com.br Demais planos: isento

Cadeiras**:

Proprietário: isento (setor cadeiras)

isento (setor cadeiras) Sócios Jaconero Black: isento

isento Demais sócios: R$ 80

R$ 80 Não-sócio: R$ 100 + ingresso (arquibancada)

R$ 100 + Crianças até 3 anos: isentas

isentas Crianças de 4 a 11 anos: R$ 25

Informações para acesso ao estádio:

Abertura dos portões: 17h:

Torcida do Juventude: portões 01 e 02

Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)

Estação Jaconera abre às 16h

Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)

*Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

*Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.

*Crianças com 11 anos ou menos: isentas

É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio. isentas **obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia para acessar as cadeiras. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br