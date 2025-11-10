Com promoção e ingressos por R$ 10, Juventude divulga serviço de jogo para confronto com o Cruzeiro

No feriado do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, o Juventude recebe o Cruzeiro, no Estádio Alfredo Jaconi. Às 16h, começa o confronto da 34ª rodada da Série A, que pode marcar a saída do Verdão da zona de rebaixamento.
Contando com o apoio da torcida, a direção alviverde anunciou a venda de ingressos, com promoção para os sócios, que podem comprar até quatro bilhetes ao valor de R$ 10 cada.
Além disso, os ingressos antecipados para os dois clubes custam R$ 20 até domingo (16). Na semana do jogo, os valores serão de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).
O Papo chega embalado após duas vitórias seguidas, ambas fora de casa. Na última rodada, venceu o Vasco, de virada, por 3 a 1, no São Januário. Antes, venceu o Sport por 2 a 0. Já o Cruzeiro vem de um empate sem gols com o Fluminense, no Maracanã.
Confira abaixo o serviço
de jogo completo:
Juventude x Cruzeiro
34ª rodada da Série A do Brasileiro
Quinta-feira (20) — 16h
Estádio Alfredo Jaconi
Promoção para Sócios:
- Sócios do Juventude com as mensalidades em dia podem comprar até 4 ingressos no valor de R$ 10 cada
- Válido até quarta-feira (19), às 23h (ou até o encerramento do lote promocional);
- Não há meia-entrada para este ingresso;
- Adquira este ingresso em https://juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi
Ingressos antecipados até domingo (16):
- Arquibancada: R$ 20
(mandante e visitante);
- Não há meia-entrada para este ingresso.
Ingressos na semana do jogo:
- Arquibancada: R$ 40
(mandante e visitante);
- Meia-entrada: R$ 20*
(mandante e visitante);
Sócios**:
- Jaconero Ouro: isento
- Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)
- Jaconero Ouro convidado: isento, mas necessário check in em https://sociojaconero.com.br
- Sócio Jaconero Prata: isento, mas necessário check in em https://sociojaconero.com.br
- Demais planos: isento
Cadeiras**:
- Proprietário: isento (setor cadeiras)
- Sócios Jaconero Black: isento
- Demais sócios: R$ 80
- Não-sócio: R$ 100 + ingresso (arquibancada)
- Crianças até 3 anos: isentas
- Crianças de 4 a 11 anos: R$ 25
Informações para acesso ao estádio:
Abertura dos portões: 14h:
Torcida do Juventude: portões 01 e 02
Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)
- Estação Jaconera abre às 13h
- Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)
- *Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.
- *Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.
*Crianças com 11 anos ou menos: isentas
- **obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia para acessar as cadeiras. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br
Informações: (54) 3027-8700 / Whats (54) 98111-0250