Com promoção e ingressos por R$ 10, Juventude divulga serviço de jogo para confronto com o Cruzeiro

Uma vitória, somada a resultados paralelos, tira o Ju da zona de rebaixamento. Porthus Junior / Agencia RBS

No feriado do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, o Juventude recebe o Cruzeiro, no Estádio Alfredo Jaconi. Às 16h, começa o confronto da 34ª rodada da Série A, que pode marcar a saída do Verdão da zona de rebaixamento.

Contando com o apoio da torcida, a direção alviverde anunciou a venda de ingressos, com promoção para os sócios, que podem comprar até quatro bilhetes ao valor de R$ 10 cada.

Além disso, os ingressos antecipados para os dois clubes custam R$ 20 até domingo (16). Na semana do jogo, os valores serão de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).

O Papo chega embalado após duas vitórias seguidas, ambas fora de casa. Na última rodada, venceu o Vasco, de virada, por 3 a 1, no São Januário. Antes, venceu o Sport por 2 a 0. Já o Cruzeiro vem de um empate sem gols com o Fluminense, no Maracanã.

Confira abaixo o serviço

de jogo completo:

Juventude x Cruzeiro

34ª rodada da Série A do Brasileiro

Quinta-feira (20) — 16h

Estádio Alfredo Jaconi

Promoção para Sócios:

Sócios do Juventude com as mensalidades em dia podem comprar até 4 ingressos no valor de R$ 10 cada

Válido até quarta-feira (19), às 23h (ou até o encerramento do lote promocional);

Não há meia-entrada para este ingresso;

Adquira este ingresso em https://juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi

Ingressos antecipados até domingo (16):

Arquibancada: R$ 20

(mandante e visitante);

(mandante e visitante); Não há meia-entrada para este ingresso.

Ingressos na semana do jogo:

Arquibancada: R$ 40

(mandante e visitante);

(mandante e visitante); Meia-entrada: R$ 20*

(mandante e visitante);

Sócios**:

Jaconero Ouro: isento

isento Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)

isento (acesso livre às cadeiras) Jaconero Ouro convidado: isento, mas necessário check in em https://sociojaconero.com.br

isento, mas necessário check in em https://sociojaconero.com.br Sócio Jaconero Prata: isento, mas necessário check in em https://sociojaconero.com.br

isento, mas necessário check in em https://sociojaconero.com.br Demais planos: isento

Cadeiras**:

Proprietário: isento (setor cadeiras)

isento (setor cadeiras) Sócios Jaconero Black: isento

isento Demais sócios: R$ 80

R$ 80 Não-sócio: R$ 100 + ingresso (arquibancada)

R$ 100 + Crianças até 3 anos: isentas

isentas Crianças de 4 a 11 anos: R$ 25

Informações para acesso ao estádio:

Abertura dos portões: 14h:

Torcida do Juventude: portões 01 e 02

Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)

Estação Jaconera abre às 13h

Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)

*Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

*Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.

*Crianças com 11 anos ou menos: isentas

É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio. isentas **obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia para acessar as cadeiras. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br