Esportes

Pra sair do Z-4
Notícia

Com promoção e ingressos por R$ 10, Juventude divulga serviço de jogo para confronto com o Cruzeiro

Partida acontece no próximo dia 20 de novembro, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi

Camila Corso

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS