Com passagem discreta, ex-Corinthians se despede do Caxias 

Mantuan não conseguiu ser protagonista do time Grená em 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias segue a movimentação no seu elenco, e mais um atleta confirmou sua saída do Estádio Centenário. O meio-campista Guilherme Mantuan utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (10) para se despedir do clube, confirmando que não fará parte dos planos para a temporada de 2026.

Mantuan publicou uma mensagem de agradecimento pelo período:

— Foi um prazer vestir o Grená do Povo durante essa temporada. Um ano de muito trabalho, desafios, e de muita perseverança. Agradeço a todos os que fizeram parte dessa caminhada ao longo desse ano — declarou o meio-campista.

O jogador, que chegou com o status de ter sido formado e profissionalizado nas categorias de base do Corinthians, teve uma passagem discreta e com pouco protagonismo no time grená. Em 16 jogos disputados, Mantuan não conseguiu se firmar entre os titulares, alternando entre o banco de reservas e passagens pelo departamento médico.