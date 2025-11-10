Com passagem discreta, ex-Corinthians se despede do Caxias 

O Caxias segue a movimentação no seu elenco, e mais um atleta confirmou sua saída do Estádio Centenário. O meio-campista Guilherme Mantuan utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (10) para se despedir do clube, confirmando que não fará parte dos planos para a temporada de 2026.
Mantuan publicou uma mensagem de agradecimento pelo período:
— Foi um prazer vestir o Grená do Povo durante essa temporada. Um ano de muito trabalho, desafios, e de muita perseverança. Agradeço a todos os que fizeram parte dessa caminhada ao longo desse ano — declarou o meio-campista.
O jogador, que chegou com o status de ter sido formado e profissionalizado nas categorias de base do Corinthians, teve uma passagem discreta e com pouco protagonismo no time grená. Em 16 jogos disputados, Mantuan não conseguiu se firmar entre os titulares, alternando entre o banco de reservas e passagens pelo departamento médico.
Sua participação ofensiva foi limitada, registrando apenas um gol na temporada, marcado na vitória por 2 a 1 sobre o Ituano, no Centenário. O meio-campista iniciou apenas cinco partidas entre os 11 iniciais.