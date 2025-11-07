Com novas opções, Juventude encerra preparação para enfrentar o Vasco

Ewerthon (E) é uma das novidades entre os relacionados. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O Juventude realizou, nesta sexta-feira (7), o último treinamento antes de enfrentar o Vasco. A atividade foi na Gávea, sede histórica do Flamengo, no Rio de Janeiro. O técnico Thiago Carpini ganhou duas novas alternativas para esse confronto da 33ª rodada do Brasileirão.

O meio-campista Mandaca, recuperado de uma lesão no adutor da coxa, está liberado para atuar em São Januário. Já o lateral-direito Ewerthon, ausente na última rodada por questões contratuais — já que pertence ao Sport —, volta a integrar a delegação e está à disposição da comissão técnica.

Por outro lado, o técnico alviverde não poderá contar com Juan Sforza. Emprestado pelo próprio Vasco, o volante está impedido de entrar em campo por cláusula contratual, representando uma opção a menos no meio-campo jaconero.