Com Elenir Bonetto reeleito, Brasil-Far define conselhos deliberativo e fiscal para novo mandato

Elenir Bonetto segue no comando do Brasil-Far. Porthus Junior / Agencia RBS

O Brasil-Far realizou, na noite de segunda-feira (24), sua assembleia eleitoral para definir os novos integrantes do Conselho Deliberativo para o triênio 2026/2028, além da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o biênio 2026/2027. O encontro registrou ampla participação e marcou uma significativa renovação no Conselho Deliberativo, que passa a contar com 57 conselheiros eleitos.

Para a Diretoria Executiva, houve chapa única inscrita, aclamada pelos presentes, resultando na reeleição de Elenir Luís Bonetto como presidente. A equipe será composta por Vinicius Filipini (vice-presidente), Lucas Stieven (secretário-geral) e demais vice-presidências, incluindo áreas como Futebol, Finanças, Marketing, Comunicação e Jurídico.

O Conselho Fiscal também foi definido, com Marcelo Pessin, Lis Neis e Dilson Amaral assumindo para o biênio 2026/2027. Já o Conselho Deliberativo será conduzido por Gabriel Marchet como presidente e Sérgio Luís Rossi como vice-presidente.

Durante a assembleia, houve prestação de contas da atual gestão e apresentação de diretrizes para o planejamento futuro do clube. Os mandatos dos eleitos terão início em 1º de janeiro de 2026.

Elenir Bonetto irá para seu nono mandato à frente do clube, consolidando uma trajetória de liderança que já soma 10 anos. Desde 2016, ele esteve na presidência em oito períodos consecutivos, com exceção de 2022, e agora continua para o biênio 2025/2026.

Diretoria Executiva (2026/2027)

Presidente: Elenir Luís Bonetto

Vice-presidente: Vinicius Filipini

Secretário-Geral: Lucas Stieven

Vice-presidente de Futebol: Juarez de Rossi

Vice-presidente de Finanças: Juliano Gabrielli

Vice-presidente de Administração: Daniel Girelli

Vice-presidente de Marketing: Amanda Neis Lazzari

Vice-presidente de Categorias de Base: Gilberto Nichetti

Vice-presidente de Futebol Feminino: Cristiano Nery

Vice-presidente de Comunicação: William Bertuol

Vice-presidente de Planejamento: Eduardo Pizoni

Vice-presidente Médico: Dr. Felipe Krindges

Vice-presidente de Patrimônio: Hortencio do Amaral

Vice-presidente Jurídico: Dr. Joel Corrêa





Conselho Fiscal (2026/2027)

Marcelo Pessin

Lis Neis

Dilson Amaral.





Conselho Deliberativo (2026/2028)

Os 57 conselheiros eleitos serão conduzidos por:

Presidente: Gabriel Marchet