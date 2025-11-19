Com dúvidas, Juventude encerra preparação para enfrentar o Cruzeiro

Mandaca pode iniciar a partida com o Cruzeiro. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude finalizou na manhã desta quarta-feira (19) a preparação para o duelo contra o Cruzeiro. A partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão 2025 ocorre na quinta-feira (20), às 16h, no Alfredo Jaconi.

E o principal mistério na formação que o técnico Thiago Carpini mandará a campo segue sendo a formação tática da equipe. Sem dois zagueiros titulares — Rodrigo Sam, suspenso, e Wilker Ángel, lesionado — o treinador pode utilizar a dupla de zaga Luan Freitas e Marcos Paulo e colocar Mandaca ou Jadson no meio-campo.

Mas caso opte pela manutenção do esquema que venceu Sport e Vasco nas últimas duas rodadas, Marcos Paulo e Abner devem ser as novidades. Outra opção seria recuar Caíque para a formação de três zagueiros com a entrada de Jadson ou Mandaca no meio-campo.

E assim, um provável time alviverde teria: Jandrei; Luan Freitas, Abner (Mandaca ou Jadson) e Marcos Paulo; Igor Formiga, Caíque, Peixoto, Nenê e Marcelo Hermes; Rafael Bilu e Gabriel Taliari.