Esportes

34ª rodada
Notícia

Com dúvidas, Juventude encerra preparação para enfrentar o Cruzeiro

Volante Mandaca pode aparecer na equipe caso Carpini opte em mudar o esquema. Se permanecer com o 3-5-2,  Marcos Paulo e Abner devem ser as novidades na quinta-feira (20)

Rafael Rinaldi

