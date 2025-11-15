Clássico serrano encerra primeira fase da Terceirona Gaúcha

No jogo de ida, os caxienses venceram por 2 a 0. Triunfo Esportes / Divulgação

Neste domingo (16), a primeira fase da Terceirona Gaúcha 2025 chega ao fim. Às 15h, a Apafut recebe o Nova Prata em um clássico serrano no Sesi, em Caxias do Sul.

Nesse momento, a Apafut é vice-líder, com 13 pontos, e já está garantida na próxima fase. O Tricolor Pratense é quarto colocado, com oito pontos. Em caso de vitória ou empate, o Nova Prata termina a competição em terceiro lugar.

Com as equipes que avançam à próxima fase já definidas, o jogo servirá apenas para cumprir tabela. O confronto é o único da chave, já que o Novo Horizonte, que jogaria com o Guarani-VA, foi excluído da competição.