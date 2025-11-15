Esportes

Última rodada
Notícia

Clássico serrano encerra primeira fase da Terceirona Gaúcha

Já classificada, Apafut recebe o Nova Prata no Estádio do Sesi, em Caxias do Sul, às 15h deste domingo (16)

Camila Corso

