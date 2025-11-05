CBF detalha datas e horários da 34ª a 36ª rodadas do Brasileirão; saiba quando o Juventude entra em campo

Time do meia Lucas Fernandes visita o Sport nesta quarta-feira (5). Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O Juventude conheceu datas e horários de mais três rodadas do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira (4), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou os jogos da 34ª a 36ª rodadas da Série A.

Depois de encarar o Sport, nesta quarta-feira (5) e de visitar o Vasco no sábado (8) em São Januário, a equipe de Thiago Carpini recebe o Cruzeiro, pela 34ª rodada, na quinta-feira, dia 20, Dia da Consciência Negra, às 16h, no Alfredo Jaconi.

No duelo seguinte será a vez do Juventude sair para encarar o São Paulo. O confronto no Morumbis ocorre no domingo, dia 23, às 16h.

Já pela 36º rodada, o Verdão volta a atuar em Caxias do Sul, desta vez diante do Bahia, na quarta-feira (28), às 19h.

Restam agora a confirmação das datas dos duelos finais do Ju no Brasileirão diante de Santos e Corinthians.

Confira como ficou a agenda do Juventude:

32ª rodada

05/11 - Quarta-feira, às 19h

Sport x Juventude

33ª rodada

08/11 - Sábado, às 18h

Vasco x Juventude

34ª rodada

20/11 - Quinta-feira, às 16h

Juventude x Cruzeiro

35ª rodada

23/11 - Domingo, às 16h

São Paulo x Juventude

36ª rodada

28/11 - Quarta-feira, às 19h

Juventude x Bahia

37ª rodada

A definir

Juventude x Santos

38ª rodada

A definir