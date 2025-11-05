CBF detalha datas e horários da 34ª a 36ª rodadas do Brasileirão; saiba quando o Juventude entra em campo

O Juventude conheceu datas e horários de mais três rodadas do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira (4), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou os jogos da 34ª a 36ª rodadas da Série A.
Depois de encarar o Sport, nesta quarta-feira (5) e de visitar o Vasco no sábado (8) em São Januário, a equipe de Thiago Carpini recebe o Cruzeiro, pela 34ª rodada, na quinta-feira, dia 20, Dia da Consciência Negra, às 16h, no Alfredo Jaconi.
No duelo seguinte será a vez do Juventude sair para encarar o São Paulo. O confronto no Morumbis ocorre no domingo, dia 23, às 16h.
Já pela 36º rodada, o Verdão volta a atuar em Caxias do Sul, desta vez diante do Bahia, na quarta-feira (28), às 19h.
Restam agora a confirmação das datas dos duelos finais do Ju no Brasileirão diante de Santos e Corinthians.
Confira como ficou a agenda do Juventude:
32ª rodada
05/11 - Quarta-feira, às 19h
Sport x Juventude
33ª rodada
08/11 - Sábado, às 18h
Vasco x Juventude
34ª rodada
20/11 - Quinta-feira, às 16h
Juventude x Cruzeiro
35ª rodada
23/11 - Domingo, às 16h
São Paulo x Juventude
36ª rodada
28/11 - Quarta-feira, às 19h
Juventude x Bahia
37ª rodada
A definir
Juventude x Santos
38ª rodada
A definir
Corinthians x Juventude