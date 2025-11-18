CBF confirma datas e horários das duas rodadas finais do Brasileirão; saiba quando o Juventude joga

No final da tarde desta terça-feira (18), a CBF confirmou as datas das duas rodadas finais do Brasileirão 2025. Na luta contra o rebaixamento, o Juventude terá os paulistas Santos e Corinthians pelo caminho no fechamento desta edição.
A partida com o Peixe no Alfredo Jaconi, pela 37ª rodada, ocorrerá na quarta-feira, dia 3 de dezembro, às 19h30min.
Já o duelo com o Timão, pela 38ª rodada, ocorre na Neo Química Arena no dia 7, às 16h. A rodada final da Série A será no mesmo dia e horário, uma vez que há muitas indefinições quanto ao título, vagas na Libertadores e Sul-Americana, além da disputa contra o rebaixamento.
Confira o calendário alviverde nas cinco rodadas finais:
34ª rodada
20/11 - Quinta-feira, 16h
Juventude x Cruzeiro
35ª rodada
23/11 - Domingo, 16h
São Paulo x Juventude
36ª rodada
28/11 - Sexta-feira, 19h
Juventude x Bahia
37ª rodada
3/12 - Quarta-feira, 19h30min
Juventude x Santos
38ª rodada
7/12 - Domingo, 16h
Corinthians x Juventude