Caxias recebe sondagem do Grêmio para uso do Estádio Centenário

Casa grená recebe melhorias no gramado neste período sem jogos. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

O Estádio Centenário ainda pode receber futebol em 2025. Existe uma possibilidade de o Grêmio jogar em Caxias do Sul no mês de dezembro devido a uma situação envolvendo um grande evento na Arena.

No dia 3 de dezembro, uma quarta-feira, o Grêmio recebe o Fluminense, em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Brasileirão. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não desmembrou as rodadas finais da Série A.

O Tricolor já trabalha com algumas possibilidades caso a sua casa não possa receber a partida diante do time do Rio de Janeiro. O Caxias teve uma sondagem para o aluguel do estádio.

O gramado da casa Grená passa por melhorias com foco no Gauchão e está com os trabalhos bem adiantados. A expectativa é que neste mês de novembro o campo fique pronto para utilização já em dezembro.