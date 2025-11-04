Caxias recebe sondagem do Grêmio para uso do Estádio Centenário

O Estádio Centenário ainda pode receber futebol em 2025. Existe uma possibilidade de o Grêmio jogar em Caxias do Sul no mês de dezembro devido a uma situação envolvendo um grande evento na Arena.
No dia 3 de dezembro, uma quarta-feira, o Grêmio recebe o Fluminense, em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Brasileirão. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não desmembrou as rodadas finais da Série A.
O Tricolor já trabalha com algumas possibilidades caso a sua casa não possa receber a partida diante do time do Rio de Janeiro. O Caxias teve uma sondagem para o aluguel do estádio.
O gramado da casa Grená passa por melhorias com foco no Gauchão e está com os trabalhos bem adiantados. A expectativa é que neste mês de novembro o campo fique pronto para utilização já em dezembro.
O Caxias só deve jogar no seu estádio no próximo mês com a realização de amistosos para o Gauchão. A pré-temporada do time da Serra começa no dia 10 de novembro e o elenco vai utilizar o gramado do Centro de Treinamentos Baixada Rubra, enquanto o campo do Centenário recebe o tratamento.