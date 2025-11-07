Caxias recebe cota extra pela participação na Série C

Parcela fica longe de cobrir uma folha de pagamento do Grená, que girou na casa dos R$ 600 mil. Porthus Junior / Agencia RBS

Os clubes que entraram em campo pela Série C do Campeonato Brasileiro de 2025 receberam um incentivo financeiro adicional da CBF. Foi confirmada em reunião no início da semana uma cota extra de R$ 150 mil para cada equipe, totalizando R$ 3 milhões investidos a mais na competição. A informação foi divulgada pelo ge.globo.

O valor inicial para cada time pela participação na primeira fase foi de R$ 1,4 milhão. Com o acréscimo, as 16 equipes eliminadas na primeira fase embolsaram R$ 1,550 milhão no total. Já os oito clubes que avançaram ao quadrangular final, que já haviam recebido um acréscimo de R$ 344 mil por essa etapa, chegaram ao montante de R$ 1,894 milhão. O Caxias se enquadra nesta faixa.

A Série C de 2025 se encerrou com o título da Ponte Preta sobre o Londrina, e também garantiu o acesso de Náutico e São Bernardo para a Série B. O Caxias ficou em último no Grupo B após liderar a primeira fase e garantir a classificação de forma antecipada aos quadrangulares.

Para 2026, o torneio manterá a mesma fórmula de disputa: 20 times jogando em sistema de pontos corridos (apenas partidas de ida) na primeira fase, com os oito melhores avançando ao quadrangular final.