Caxias negocia extensão de contrato com goleiro Thiago Coelho 

Thiago Coelho tem contrato com o Caxias até o final do Gauchão. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

Dois jogadores que foram titulares na última partida da temporada de 2025 do Caxias possuem contrato apenas até o fim do Gauchão de 2026. Tratam-se do goleiro Thiago Coelho e do atacante Jhonatan Ribeiro. A diretoria grená já manifestou a intenção de estender os contratos de ambos até o término da temporada completa de 2026.

— O Thiago e o Jonathan são dois que têm contratos até o final do estadual. E são atletas que a gente pretende contar. Então, nós temos algumas conversas já no sentido de deixar isso resolvido. Mas o Thiago, de fato, por mérito dele, por mérito individual e coletivo, ele realmente fez uma grande temporada — comentou o executivo do Caxias Léo Franco.

Thiago Coelho, que chegou ao Caxias em 2024, acumula 10 jogos pelo clube desde sua vinda. Nesta temporada, o goleiro grená já participou de 24 partidas, com 23 atuações pela Série C. Por sua vez, Jhonatan Ribeiro, contratado para a reta final da competição nacional, atuou em nove jogos e foi responsável por dois gols importantes para a equipe.

— São valorizações naturais. E não só o Thiago, mas outros atletas também, que a gente não conseguiria continuidade, mas não foi possível, pela campanha realizada no primeiro turno. Então, a gente precisa respeitar um pouco desse tempo — avaliou Léo Franco, que completou:

— Estamos atentos. É interessante para nós e para ele (Thiago Coelho) que isso se resolva em um intervalo rápido, para que se organize tudo. E é isso que a gente está buscando.