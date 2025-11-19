Esportes

Novidades
Notícia

Caxias inicia pré-temporada com elenco reformulado para encarar desafios de 2026

19 atletas iniciaram os trabalhos e outros chegam nos próximos dias. O elenco deve ter 28 jogadores para o Campeonato Gaúcho, primeira competição do próximo ano

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS