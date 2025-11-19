Caxias inicia pré-temporada com elenco reformulado para encarar desafios de 2026

Lateral-esquerdo Vitinho é uma das novidades do Caxias para 2026. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

2026 começou para o Caxias. Nesta quarta-feira (19), aconteceu o início oficial da pré-temporada para 2026. 19 atletas iniciaram os trabalhos e outros três chegam nos próximos dias. O elenco deve ter 28 jogadores para o Campeonato Gaúcho, primeira competição.

Ao todo, são 12 remanescentes da atual temporada, sendo que o volante Pedro Cuiabá não deve permanecer. Em setembro, ele passou por uma artroscopia no joelho e está em fase de recuperação. No entanto, ele tem um pré-contrato assinado com o Criciúma para o ano que vem.

— É importante destacar essa base deixada aqui pelo seu Setti (ex-vice de futebol). Isso ajuda muito, porque quanto maior o número de contratação, maior a probabilidade de algum equívoco, de erros de avaliação. E a gente tem uma base boa do meio para frente — apontou o executivo Léo Franco.

O Caxias ainda aguarda a apresentação de três jogadores para completar o elenco. O volante Dudu Vieira deve chegar no fim de semana, enquanto o centroavante Gustavo Nescau é esperado nesta quarta-feira à noite. Já o volante Wellington Reis não participou do início da pré-temporada por conta de um problema familiar.

O Caxias contratou o lateral-esquerdo Vitinho, de 24 anos, e encaminhou mais nove reforços para 2026: o goleiro Gabriel Toebe, 23. A defesa ganha Windson (30), Joílson (34), Maurício Ribeiro (34) e o chileno Andrés Robles (31). No meio, chegam Dudu Vieira (31) e Wellington Reis (33). Para o ataque, Vitor Feijão retorna após atuar na Austrália e Azerbaijão, enquanto Jeam (31) vem do Floresta-CE após disputar a Série C.

Negociações

Outros reforços estão próximos de acertar com o Caxias. O volante senegalês Iba Ly, de 22 anos, que pertence ao São Paulo, atuou no Paulistão pela Inter de Limeira e jogou 18 partidas na Série C pelo Retrô. Já o volante Breno Santos, de 27 anos, vem de boa temporada pelo Joinville, com 26 jogos, dois gols e uma assistência.

O goleiro Léo Lang, de 27 anos, vinculado ao Remo, também vai reforçar o Caxias. Em 2025, atuou apenas duas vezes pelo clube paraense na Série C. Formado no Fluminense, o jogador acumula passagens por Vila Nova-GO, América-MG e Tombense.

Elenco do Caxias para 2026

Atacante Calyson é um dos remanescentes para 2026. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

Goleiros: Thiago Coelho e Gabriel Toebe

Laterais-direitos: Thiago Ennes e Ronei

Lateral-esquerdo: Vitinho

Zagueiros: Maurício Ribeiro, Carlos Henrique, Windson, Joílson e Andrés Robles

Volante: Pedro Cuiabá (fisioterapia)

Meia: Tomas Bastos e Yann Rolim

Atacantes: Jhonatan Ribeiro, Andrew, Calyson, Douglas Skilo, Vitor Feijão e Jeam