Caxias inicia pré-temporada nesta quarta-feira e detalha plano para jogos preparatórios

Caxias iniciará a pré-temporada na próxima quarta-feira (19). Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias começará a pré-temporada nesta quarta-feira (19). Será o inicio da preparação para as competições de 2026. No planejamento da comissão técnica, liderada por Fernando Marchiori, estão jogos amistosos visando o Campeonato Gaúcho.

Os jogos preparatórios devem iniciar no dia dia 6 de dezembro, com a realização de amistosos nos finais de semana até o dia 3 de janeiro. A ideia é manter uma semana livre antes da estreia oficial, garantindo tempo adequado para ajustes.

— Vai depender de como estará a evolução dos atletas. Numericamente, quantos jogadores nós vamos ter no elenco, porque tem momento que eu gosto, por exemplo, de fazer um dia um, um dia outro em determinado momento da pré-temporada — comentou o técnico Fernando Marchiori.

Ainda há incerteza quanto à disponibilidade de clubes para os amistosos. A prioridade é preencher todos os finais de semana de dezembro com jogos, podendo ocorrer dois amistosos (jogos-treino) em datas próximas, caso seja viável.

A programação, no entanto, dependerá da evolução física dos atletas e da quantidade de jogadores disponível no elenco, já que o objetivo é equilibrar a carga de trabalho entre todos.

O Gauchão 2026 tem início previsto para o fim de semana do dia 11 de janeiro e a final para 8 de março, conforme novo calendário nacional.