Esportes

Visando 2026
Notícia

Caxias inicia pré-temporada nesta quarta-feira e detalha plano para jogos preparatórios

Além da montagem do elenco, a comissão técnica e o departamento de futebol projetam o período de treinamentos 

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS