Caxias encontra dificuldade em renovar contratos com alguns atletas após a Série C

Elenco volta aos treinos no CT Baixada Rubra na próxima segunda-feira. Vitor Soccol / Assessoria / Caxias

Com a pré-temporada marcada para iniciar no dia 10 de novembro, o Caxias foca suas atenções na montagem do elenco de jogadores. O clube já busca nomes no mercado, mas como alguns campeonatos ainda estão em andamento, o torcedor terá de esperar algum anuncio oficial. O mercado ainda não está 100% aberto e muitos atletas preferem esperar ao máximo para acertar seus destinos em busca da melhor proposta.

Os dirigentes trabalham no Centenário para contar com alguns jogadores que estiveram no clube nesta temporada e que encerram seus contratos ao final de outubro. São os casos do zagueiro Alan, dos volantes Pedro Cuiabá e Vini Guedes e do lateral-esquerdo Marcelo Nunes.

Um entrave surgiu nas renovações. Alguns atletas fizeram pedidas salariais elevadas para continuar no Centenário. Desta forma, o Grená deu uma recuada. Caso os atletas não baixem suas pedidas, o Caxias vai em busca de novos nomes.

A situação do volante Mossoró é mais complexa, pois envolveria uma negociação com o Inter de Santa Maria, clube com quem o atleta tem contrato. O alvirrubro garante que o atleta vai jogar a Série A do Gauchão no Estádio Presidente Vargas e depois estará liberado. O Inter já está ciente do interesse grená e conversou com o empresário do jogador.