Caxias e Juventude conhecem tabela básica do Gauchão 2026; saiba quando será o clássico Ca-Ju

Clássico será no Alfredo Jaconi. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou a tabela básica do Gauchão 2026. A competição terá início no fim de semana de 10 e 11 de janeiro, com novidades no seu formato.

A estreia do Caxias será contra o São Luiz, no 19 de Outubro, em Ijuí. Já o Juventude começará sua caminhada diante do Ypiranga, no Alfredo Jaconi.

O Ca-Ju está marcado para a 4ª rodada, no Estádio Alfredo Jaconi, entre os dias 21 e 22 de janeiro.

Novo formato

Em vez dos três grupos de quatro clubes adotados em 2025, o próximo campeonato será dividido em dois grupos de seis times, que se enfrentarão em cruzamento entre as chaves. Cada equipe disputará seis jogos na fase classificatória. Os quatro primeiros de cada chave avançam ao mata-mata enquanto os dois últimos disputam um quadrangular do rebaixamento.

Mata-mata

No mata-mata, o formato segue parecido ao de 2025. Nas quartas, em jogo único, o primeiro do Grupo A enfrentará o quarto do Grupo A, e o segundo do A enfrenta o terceiro do mesmo grupo. Os quatro primeiros do Grupo B também se enfrentam (primeiro contra quarto e segundo contra o terceiro).

Os quatro eliminados desta fase disputarão a Taça Farroupilha, que dá uma vaga na Copa do Brasil de 2027. Os mandos de campo são definidos conforme a pontuação da primeira fase. As semifinais serão definidas conforme as campanhas. O time com o quarto melhor desempenho pega o primeiro e o terceiro enfrenta o segundo. Tanto nessa fase quanto às finais seguirão em ida e volta.

Confira a tabela básica do Gauchão 2026

1ª rodada – 10/11 de janeiro

São Luiz x Caxias (19 de Outubro)

Juventude x Ypiranga (Alfredo Jaconi)

Avenida x Grêmio (Eucaliptos)

Inter x Novo Hamburgo (Beira-Rio)

Guarany x Monsoon (Estrela D’Alva)

São José x Inter-SM (Francisco Novelletto)

2ª rodada – 14/15 de janeiro

Inter-SM x São Luiz (Presidente Vargas)

Ypiranga x Guarany (Colosso da Lagoa)

Grêmio x São José (Arena do Grêmio)

Monsoon x Inter (Francisco Novelletto)

Caxias x Avenida (Centenário)

Novo Hamburgo x Juventude (Estádio do Vale)

3ª rodada – 17/18 de janeiro

Grêmio x São Luiz (Arena do Grêmio)

Ypiranga x Inter (Colosso da Lagoa)

Novo Hamburgo x São José (Estádio do Vale)

Monsoon x Avenida (Francisco Novelletto)

Inter-SM x Juventude (Presidente Vargas)

Caxias x Guarany (Centenário)

4ª rodada – 21/22 de janeiro

Guarany x Grêmio (Estrela D’Alva)

Inter x Inter-SM (Beira-Rio)

São José x Monsoon (Francisco Novelletto)

Juventude x Caxias (Alfredo Jaconi)

Avenida x Ypiranga (Eucaliptos)

São Luiz x Novo Hamburgo (19 de Outubro)

5ª rodada – 24/25 de janeiro

Inter x Grêmio (Beira-Rio)

São Luiz x Ypiranga (19 de Outubro)

Guarany x Inter-SM (Estrela D’Alva)

Juventude x Monsoon (Alfredo Jaconi)

São José x Caxias (Francisco Novelletto)

Avenida x Novo Hamburgo (Eucaliptos)

6ª rodada – 1º de fevereiro