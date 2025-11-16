Esportes

Fora de casa
Notícia

Caxias do Sul Basquete encara clássico diante do União Corinthians pelo NBB

Equipe da Serra entra em quadra nesta segunda-feira (17), no Ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul

Eduardo Costa

Tiago Nunes

