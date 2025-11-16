Caxias do Sul Basquete encara clássico diante do União Corinthians pelo NBB

Caxias Basquete terá pela frente clássico diante do União Corinthians. Ulisses Castro / Agencia RBS

O Caxias do Sul Basquete segue sua maratona de jogos fora de casa pelo NBB. Nesta segunda-feira (17), a equipe enfrenta o União Corinthians no Ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul. Este será o segundo compromisso da sequência de quatro partidas longe da Serra, um desafio importante e logo um clássico pela frente.

— Clássico não joga, clássico ganha e a gente vai para ganhar realmente. O peso tem como tem em todos os jogos, mas a gente vai com a única coisa que a gente tem na cabeça aí no Clássico é ir para ganhar sim, essa é a única mentalidade — comentou o ala Tiago Marques, do Caxias do Sul Basquete.

A equipe treinada por Rodrigo Barbosa tem três vitórias e três derrotas até o momento. Os últimos dois confrontos foram derrotas para Brasília, em casa, e Pinheiros, fora. No entanto, antes, o time conseguiu vencer Rio Claro, Pato e Franca.

— Começamos muito bem, tivemos uma vitória em Franca muito importante. Esses últimos jogos, a gente acabou tendo uns deslizes, mas próximos que estão vindo, vamos para buscar a vitória. Sim, principalmente no próximo jogo no clássico gaúcho, a gente vem para buscar a vitória — analisou Tiago Marques.