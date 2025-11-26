Caxias define datas e adversários dos testes preparatórios para o Gauchão 2026

Pré-temporada do Caxias completa sete dias nesta quarta-feira (26). Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias confirmou, nesta quarta-feira (26), as datas e os adversários dos jogos-treino que farão parte da preparação para o Gauchão 2026. A equipe grená concluiu a primeira semana de atividades, em um período que deve se estender por mais de 50 dias até a estreia oficial na competição.

O primeiro teste será no sábado (6), às 10h30min, contra o Sindicato dos Atletas, em Caxias do Sul. No dia 13, às 9h30min, o adversário será o time sub-20 do próprio clube. Para o dia 20, ainda não há definição de rival, mas no dia 22 está marcado o confronto com o sub-20 do Grêmio, às 11h.

Na reta final da preparação, o Caxias enfrentará o Monsoon no dia 30 de dezembro, às 15h30min, e encerra os testes em 3 de janeiro diante do Novo Hamburgo. Todos os jogos-treino serão em Caxias do Sul. A estreia do Caxias no Campeonato Gaúcho está prevista para o fim de semana de 10 ou 11 de janeiro, contra o São Luiz, no estádio 19 de Outubro, em Ijuí.

— Eu acredito que é um campeonato muito equilibrado. Você tira algumas equipes de um nível diferente. Porém, vejo um equilíbrio muito grande. Eu acredito que os clubes estão procurando, dentro das suas condições, se profissionalizarem e terem atletas de um nível bom. Então, temos que entrar muito forte — avaliou o técnico Fernando Marchiori.

Jogos-treino do Caxias

06/12 - Sindicato dos Atletas - 10h30min

13/12 - Sub-20 do Caxias - 9h30min

20/12 - Adversário a confirmar

22/12 - Sub-20 do Grêmio - 11h

30/12 - Monsoon - 15h30min