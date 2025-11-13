Caxias cria tour de visitação guiada ao Estádio Centenário

Pensando nos turistas que visitam Caxias do Sul e na comunidade local, o Caxias anunciou a criação de um tour de visitação guiada pelo Estádio Centenário. A iniciativa permitirá que torcedores e visitantes explorem a casa grená, que se prepara para completar 50 anos em 2026.
O clube destaca que o Centenário é mais do que uma estrutura física: "é palco de histórias, vitórias inesquecíveis, lágrimas e abraços que atravessam gerações. Cada canto guarda a voz da torcida, cada gol ecoa até hoje na memória de quem viveu."
As visitas ao Centenário acontecerão em dias e horários fixos para o público geral e escolas:
- Público Geral: Quartas e sextas-feiras, das 15h às 16h.
- Comunidade Escolar: Segundas-feiras, com exclusividade, das 15h às 16h.
Ingressos e Agendamento
Para participar do tour, é necessário agendar a visita e adquirir o ingresso:
- Valores:
Inteira: R$ 30,00
Meia-entrada: R$ 15,00 (Para estudantes mediante carteira, idosos acima de 60 anos e PCDs).
Gratuidade: Crianças de até 12 anos não pagam ingresso.
- Agendamento: A visita deve ser agendada pelo WhatsApp: (054) 3536 7999 ou pelo site oficial do clube.
O Caxias alerta que, em caso de chuvas fortes, as visitas serão canceladas.