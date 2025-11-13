Esportes

Caxias cria tour de visitação guiada ao Estádio Centenário

Torcedores podem fazer a visita acompanhada de um profissional do clube e passar pelas áreas internas da casa Grená como vestiário do time profissional 

Tiago Nunes

