Caxias cria tour de visitação guiada ao Estádio Centenário

Estádio Centenário recebeu melhorias nos últimos anos. TwoMotion Design / Divulgação

Pensando nos turistas que visitam Caxias do Sul e na comunidade local, o Caxias anunciou a criação de um tour de visitação guiada pelo Estádio Centenário. A iniciativa permitirá que torcedores e visitantes explorem a casa grená, que se prepara para completar 50 anos em 2026.

O clube destaca que o Centenário é mais do que uma estrutura física: "é palco de histórias, vitórias inesquecíveis, lágrimas e abraços que atravessam gerações. Cada canto guarda a voz da torcida, cada gol ecoa até hoje na memória de quem viveu."

As visitas ao Centenário acontecerão em dias e horários fixos para o público geral e escolas:

Público Geral: Quartas e sextas-feiras, das 15h às 16h.

Quartas e sextas-feiras, das 15h às 16h. Comunidade Escolar: Segundas-feiras, com exclusividade, das 15h às 16h.

Ingressos e Agendamento

Para participar do tour, é necessário agendar a visita e adquirir o ingresso:

Valores:

Inteira: R$ 30,00

Meia-entrada: R$ 15,00 (Para estudantes mediante carteira, idosos acima de 60 anos e PCDs).

Gratuidade: Crianças de até 12 anos não pagam ingresso.

R$ 30,00 R$ 15,00 (Para estudantes mediante carteira, idosos acima de 60 anos e PCDs). Crianças de até 12 anos não pagam ingresso. Agendamento: A visita deve ser agendada pelo WhatsApp: (054) 3536 7999 ou pelo site oficial do clube.