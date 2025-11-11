Caxias convoca Conselho Deliberativo para reunião no mês de dezembro

O Caxias convocou os membros de seu Conselho Deliberativo para uma Reunião Ordinária marcada para o dia 4 de dezembro de 2025, no Salão Nobre João Prataviera, no Estádio Centenário.
A reunião, que será realizada exclusivamente de forma presencial, terá como foco o planejamento financeiro e estrutural para a temporada de 2026. Na oportunidade, os conselheiros vão tomar conhecimento de quanto o clube pretende gastar na temporada que vem, além de apreciar e votar as contas deste ano da gestão Roberto de Vargas.
A primeira convocação está marcada para as 19h e a segunda, para as 19h30min. A aprovação do orçamento para 2026 é um dos pontos mais importantes, pois dará o aval final para o planejamento e investimento no futebol.
A pauta da reunião com os membros do Conselho Deliberativo conta com seis tópicos:
- Contas de 2025: Apresentação parcial das contas relativas ao exercício 2025 (Diretoria Executiva).
- Orçamento 2026: Análise e aprovação do orçamento para a próxima temporada e atualização da situação financeira do Clube (Diretoria Executiva).
- Regimento Interno: Apresentação e aprovação do Regimento Interno do Conselho Deliberativo (Diretoria do Conselho).
- Novos Conselheiros: Aprovação dos novos conselheiros ingressantes no ano de 2025 (Diretoria do Conselho).
- Balanço de Ações: Apresentação das ações realizadas pelo Conselho Deliberativo ao longo do ano de 2025 (Diretoria do Conselho).
- Assuntos Gerais (Diretoria do Conselho).