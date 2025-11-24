Caxias irá enfrentar o Floresta novamente na Série C 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

A Série C de 2026 já tem seus 20 clubes confirmados. Com a definição da 38ª rodada da Série B, o Caxias conhece todos os adversários para a última edição no formato atual da competição. O time que faltava para fechar a relação é a Ferroviária, rebaixada.

Na próxima temporada, a Terceira Divisão nacional continua com quatro acessos à Série B, mas terá apenas dois rebaixamentos para a Série D. Seis clubes sobem da Quarta Divisão. A partir de 2027, a Série C passará por uma transição para ampliar o número de equipes e terá 24 clubes, com dois rebaixamentos e seis acessos.

Já em 2028, o torneio contará com 28 participantes, divididos em dois grupos de 14, com jogos de ida e volta. Nesse novo formato, seis times cairão para a Série D, consolidando a proposta da CBF de tornar a competição mais abrangente e equilibrada.

O projeto da CBF busca tornar a Série C mais ampla, aumentando a representatividade regional. A mudança visa reduzir o risco de queda imediata para os clubes e criar um calendário mais robusto, com maior número de jogos e oportunidades para equipes emergentes.

Entre os rebaixados da Série B que disputarão a Série C em 2026, a Ferroviária foi a última confirmada, juntando-se a Amazonas, Paysandu e Volta Redonda. Já os classificados da Série D são o Barra-SC, campeão da temporada, o Santa Cruz, vice-campeão, além dos semifinalistas Maranhão e Inter de Limeira.

Dessa forma, os 20 participantes da Série C de 2026 estão definidos. Além dos recém-chegados e do Caxias, permanecem na competição: Anápolis, Botafogo-PB, Brusque, Confiança, Figueirense, Floresta, Guarani, Itabaiana, Ituano, Maringá e Ypiranga.

Mudanças futuras

A Série C do Campeonato Brasileiro 2026 terá início em 5 de abril e encerramento em 25 de outubro, mantendo o formato atual com 20 clubes e apenas dois rebaixamentos para a Série D de 2027. O campeão da competição garante vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil.

A partir de 2027, a Terceira Divisão passará por mudanças graduais: serão 24 equipes, mantendo dois rebaixados; já em 2028, o torneio contará com 28 clubes, divididos em dois grupos de 14, com jogos de ida e volta, e seis equipes serão rebaixadas para a Série D do ano seguinte.

Participantes da Série C de 2026

Rebaixados da Série B

Amazonas

Ferroviária

Paysandu

Volta Redonda

Ficaram na Série C

Anápolis

Botafogo-PB

Brusque

Caxias

Confiança

Figueirense

Floresta

Guarani

Itabaiana

Ituano

Maringá

Ypiranga

Subiram da Série D

Barra-SC

Santa Cruz

Maranhão

Inter de Limeira





