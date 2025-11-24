A Série C de 2026 já tem seus 20 clubes confirmados. Com a definição da 38ª rodada da Série B, o Caxias conhece todos os adversários para a última edição no formato atual da competição. O time que faltava para fechar a relação é a Ferroviária, rebaixada.
Na próxima temporada, a Terceira Divisão nacional continua com quatro acessos à Série B, mas terá apenas dois rebaixamentos para a Série D. Seis clubes sobem da Quarta Divisão. A partir de 2027, a Série C passará por uma transição para ampliar o número de equipes e terá 24 clubes, com dois rebaixamentos e seis acessos.
Já em 2028, o torneio contará com 28 participantes, divididos em dois grupos de 14, com jogos de ida e volta. Nesse novo formato, seis times cairão para a Série D, consolidando a proposta da CBF de tornar a competição mais abrangente e equilibrada.
O projeto da CBF busca tornar a Série C mais ampla, aumentando a representatividade regional. A mudança visa reduzir o risco de queda imediata para os clubes e criar um calendário mais robusto, com maior número de jogos e oportunidades para equipes emergentes.
Entre os rebaixados da Série B que disputarão a Série C em 2026, a Ferroviária foi a última confirmada, juntando-se a Amazonas, Paysandu e Volta Redonda. Já os classificados da Série D são o Barra-SC, campeão da temporada, o Santa Cruz, vice-campeão, além dos semifinalistas Maranhão e Inter de Limeira.
Dessa forma, os 20 participantes da Série C de 2026 estão definidos. Além dos recém-chegados e do Caxias, permanecem na competição: Anápolis, Botafogo-PB, Brusque, Confiança, Figueirense, Floresta, Guarani, Itabaiana, Ituano, Maringá e Ypiranga.
Mudanças futuras
A partir de 2027, a Terceira Divisão passará por mudanças graduais: serão 24 equipes, mantendo dois rebaixados; já em 2028, o torneio contará com 28 clubes, divididos em dois grupos de 14, com jogos de ida e volta, e seis equipes serão rebaixadas para a Série D do ano seguinte.
Participantes da Série C de 2026
Rebaixados da Série B
- Amazonas
- Ferroviária
- Paysandu
- Volta Redonda
Ficaram na Série C
- Anápolis
- Botafogo-PB
- Brusque
- Caxias
- Confiança
- Figueirense
- Floresta
- Guarani
- Itabaiana
- Ituano
- Maringá
- Ypiranga
Subiram da Série D
- Barra-SC
- Santa Cruz
- Maranhão
- Inter de Limeira
- Série C começa em 5 de abril e termina em 25 de outubro.
- O campeão assegura vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil.
- Competição mantém o formato atual: 20 clubes, turno único, oito avançam e dois caem para a Série D.
