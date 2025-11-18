Caxias confirma planejamento de treinos para o início da pré-temporada

Atacante Jhonatan Ribeiro é um dos remanescentes da temporada 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

A reapresentação do elenco do Caxias acontece nesta quarta-feira (19), marcando o início oficial da pré-temporada para 2026. O período serve para para ajustes físicos e técnicos antes da estreia no Campeonato Gaúcho, prevista para o fim de semana do dia 11 de janeiro.

Após a atividade da manhã, que deve ser de avaliações dos atletas, o Diretor Executivo de Futebol, Léo Franco, concederá entrevista coletiva à imprensa na Sala Vitacir Pellin. A conversa com os jornalistas está programada para começar por volta das 10h30min, abordando detalhes da preparação e a busca por reforços.

Durante a semana, os treinos serão realizados em dois turnos na maioria dos dias. Na quarta e quinta-feira, as atividades ocorrem às 9h e às 15h30min. Na sexta-feira, haverá apenas um treino às 9h.

No sábado, a programação volta a contar com dois períodos, às 9h e às 15h30, enquanto no domingo está previsto um treino único pela manhã, às 9h.