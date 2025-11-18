Esportes

2026
Notícia

Caxias confirma planejamento de treinos para o início da pré-temporada

Atividades iniciam, nesta quarta-feira (19), no Estádio Centenário. Elenco conta com remanescentes e novos contratados 

Eduardo Costa

