Caxias completa primeira semana de pré-temporada com 10 reforços e aguarda chegada de novos nomes

O Caxias encerrou nesta quarta-feira (26) os primeiros sete dias de pré-temporada para as competições de 2026. A semana inicial foi marcada por movimentação intensa no mercado, com a chegada de 10 novos jogadores, que já treinam com o grupo principal.
Entre as novidades está o goleiro Gabriel Toebe, 23 anos, que teve uma temporada agitada em 2025, passando por Avenida, Passo Fundo e Concórdia. Para a lateral esquerda, o clube contratou Vitinho, 24 anos, ex-Guarani e com passagem pelo Ypiranga, além de Roberto, 34 anos, que estava no CSA.
A defesa também ganhou reforços importantes. Windson, 30 anos, chega após três temporadas no Ypiranga e passagem pelo ABC. Joílson, 34 anos, vem do Água Santa, enquanto o chileno Andrés Robles, 31 anos, atuou pelo mesmo clube paulista e deixou recentemente o Botafogo-PB. Completa a lista Maurício Ribeiro, 34 anos, ex-Brusque e com histórico no Juventude.
No meio-campo, o volante Dudu Vieira, 31 anos, desembarcou após defender o Paysandu e o Juventude no ano passado. Já no ataque, o Caxias contará com o retorno de Vitor Feijão, 29 anos, e a chegada de Jean, 31 anos, que estava no Floresta.
O goleiro Léo Lang, de 27 anos, do Remo, e os volantes Breno Santos, de 27 anos, do Joinville, e Wellington Reis, 33, do ABC, também devem ser confirmados nos próximos dias.
O jovem Zanelatto, 20 anos, estava emprestado ao Gaúcho e retornou aos treinos com o elenco do Caxias.
Elenco do Caxias
Goleiros: Thiago Coelho e Gabriel Toebe*
Laterais-direitos: Thiago Ennes e Ronei
Laterais-esquerdos: Vitinho* e Roberto*
Zagueiros: Carlos Henrique, Windson*, Joílson*, Maurício Ribeiro* e Andrés Robles*
Volantes: Dudu Vieira* e Zanelatto
Meias: Tomas Bastos e Yann Rolim
Atacantes: Jhonatan Ribeiro, Andrew, Calyson, Douglas Skilo, Gustavo Nescau, Vitor Feijão* e Jeam*
* Jogadores contratados que treinam no Estádio Centenário