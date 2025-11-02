Caxias Basquete x Rio Claro: onde assistir, horário e tudo sobre o confronto pelo NBB

Jogo será o quarto da equipe caxiense na competição nacional. Arte Pioneiro / Reprodução

Nesta segunda-feira (3), o Caxias Basquete tem seu quarto jogo pelo NBB 2025/26. O confronto com o Rio Claro inicia às 19h30min, no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul.

Após vencer o Pato na estreia, a equipe da Serra Gaúcha teve dois compromissos como visitante. Primeiro, surpreendeu ao derrotar o atual tetracampeão Franca, por 75 a 73, no Ginásio Pedrocão. Já na quinta-feira (30), perdeu para o Bauru, por 75 a 64. Com isso, o Gambá tem duas vitórias e uma derrota na competição.

Já o Rio Claro, em quatro partidas, teve apenas uma vitória e três derrotas. Na última rodada, perdeu para o Osasco por 104 a 103.

O time de Rodrigo Barbosa terá mais um jogo na semana como mandante. Será na quarta-feira (5), também às 19h30min, diante do Brasília.