No Ginásio do Sesi
Caxias Basquete x Cruzeiro: onde assistir, horário e tudo sobre o confronto pelo NBB

Depois de quatro jogos seguidos fora de casa, Gambá quer voltar a vencer diante de sua torcida. Partida inicia às 19h30min, em Caxias do Sul

Camila Corso

