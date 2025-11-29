Caxias Basquete x Cruzeiro: onde assistir, horário e tudo sobre o confronto pelo NBB

Pelo NBB 2025/26, o Caxias Basquete recebe o Cruzeiro nesta segunda-feira (1º), no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul. O confronto da fase de classificação inicia às 19h30min.
Em 11º lugar na tabela, os serranos acumulam quarto vitórias em nove partidas, com aproveitamento de 44,4%. No último confronto, com o Paulistano, perdeu por 77 a 66.
Já os mineiros tem três vitórias em 12 jogos, ocupando a 17ª colocação. Perdeu o último confronto para o Pinheiros por 102 a 89.
A Rádio Gaúcha Serra transmite a partida a partir das 19h no 102.7 FM e no app de GZH, opção Serra. Além disso, a transmissão com imagens ocorre no canal do NBB no Youtube.
Depois de quatro confrontos em sequência fora de casa, o Gambá conta com o apoio de sua torcida para vencer a quinta partida. Na quarta-feira (3), o time de Rodrigo Barbosa receberá o Minas, novamente às 19h30min.