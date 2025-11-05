Caxias Basquete x Brasília: onde assistir, horário e tudo sobre o confronto pelo NBB

Duelo terá transmissão pelo Youtube do NBB. Arte Pioneiro / Reprodução

Nesta quarta-feira (5), o Caxias Basquete tem seu quinto jogo pelo NBB 2025/26, e o terceiro como mandante. Buscando manter os 100% de aproveitamento no Ginásio do Sesi, o time recebe o Brasília, às 19h30min, em Caxias do Sul.

A equipe do técnico Rodrigo Barbosa tem três vitórias e uma derrota na competição, mesmo campanha que o Brasília. Na última rodada, o Caxias derrotou o Rio Claro, por 92 a 79, no Sesi. Já o time da Capital Federal foi derrotado em casa pelo Pinheiros, por 69 a 67, no sábado (1).

- É um time que defende bastante, muito bem treinado, muito bem organizado. É um time que tem muita qualidade, foi montado para chegar nas primeiras posições. Mas é um jogo em casa, e precisamos nos preparar para conquistar uma vitória, que será muito importante por conta deste início de campeonato e pela sequência de quatro jogos fora de casa - avaliou o técnico do Caxias, Rodrigo Barbosa.

Depois do jogo desta quarta-feira, serão quatro partidas do Caxias como visitante. A primeira delas diante do Pinheiros, domingo (9), às 11h.