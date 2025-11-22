Esportes

Com emoção
Notícia

Caxias Basquete reage no fim e vence o Osasco fora de casa pelo NBB 2025/26

Em duelo muito equilibrado, time do técnico Rodrigo Barbosa garantiu sua segunda vitória como visitante na competição. No domingo, adversário será o Paulistano, em São Paulo

Maurício Reolon

