Caxias Basquete reage no fim e vence o Osasco fora de casa pelo NBB 2025/26

Omena foi um dos destaques da equipe caxiense em Osasco. Bruno Ulivieri / Basket Osasco,Divulgação

O Caxias do Sul Basquete voltou a vencer no NBB 2025/26. Na noite desta sexta-feira (21), o time do técnico Rodrigo Barbosa deixou para trás as três derrotas seguidas e bateu o Basket Osasco, por 79 a 75, no Ginásio Geodésico, em São Paulo.

Com o resultado, os Gambás voltam a ter 50% de aproveitamento na competição, com quatro vitórias e quatro derrotas, na 11ª colocação.

A sequência de partidas em sequência como visitante terá fim neste domingo. A partir das 11h, a equipe encara o Paulistano, no Ginásio Antonio Prado Jr, em São Paulo. Será o nono compromisso do Caxias na competição.

Depois das duas partidas em solo paulista, o próximo jogo em casa será no dia 1º de dezembro, contra o Cruzeiro, no Ginásio do Sesi. Dois dias depois, o adversário será o Minas. As duas partidas como mandante iniciam às 19h30min.

O JOGO

A primeira parcial em Osasco teve os dois ataques prevalecendo. O Caxias permaneceu na frente do placar em boa parte do período, mas o time da casa não deixou a diferença aumentar. Após 10 minutos, 28 a 26 para os gaúchos.

No segundo quarto, o Caxias Basquete voltou melhor e rapidamente abriu sete de vantagem. Porém, o Osasco reagiu e igualou o placar do período, obrigando o técnico Rodrigo Barbosa a pedir tempo. O equilíbrio se manteve até o minuto final, com os visitantes novamente levando a melhor: 43 a 40.

O cenário se repetiu na volta do intervalo. Primeiro, o time caxiense conseguiu abrir sete pontos de diferença. Depois, viu os donos da casa reagirem e conseguirem fechar a parcial pela primeira vez na frente. Com 23 a 19 no período, o Osasco foi para o último quarto com 63 a 62 no placar.

O jogo continuo lá e cá, com nenhum dos dois times conseguindo abrir uma vantagem confortável. Nos seis primeiros minutos do último quarto, o Caxias acabou errando mais e o Osasco abriu quatro pontos: 72 a 68. A resposta veio com Shamell, que recebeu uma falta e acertou os três lances livres para diminuir a vantagem.

Nos minutos finais, prevaleceu a experiência e a força defensiva do Caxias, que teve Tom como protagonista, anotando os últimos quatro pontos na vitória por 79 a 75.

O pivô fechou a partida com 14 pontos e sete rebotes. Vezaro, com 14, Shamell, com 12, e Omena, com 11 pontos, foram os outros principais cestinhas do Caxias na partida.