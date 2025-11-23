Caxias Basquete encerra sequência de jogos fora de casa com derrota para o Paulistano

Time do ala Humberto conheceu a quinta derrota na competição. Wilian Oliveira / Foto Atleta / Divulgação

Na última das quatro partidas em sequência fora de casa pelo NBB 2025/26, o Caxias Basquete perdeu para o Paulistano por 77 a 66, na manhã deste domingo (23), em São Paulo. A partida foi realizada no Ginásio Antônio Prado Jr.

Foi o nono compromisso do time gaúcho na competição. Agora, o Caxias tem quatro vitórias e cinco derrotas. A equipe volta a atuar no Ginásio do Sesi na próxima partida, quando recebe o Cruzeiro, segunda-feira (1), às 19h30min. Dois dias depois, o adversário será o Minas, no mesmo horário.

O jogo

Confiante após a vitória sobre o Osasco, o Caxias iniciou com o mesmo quinteto dos últimos jogos: Fabrizzio, Augusto, Vezaro, Humberto e Tom. E os primeiros cinco minutos foram de equilíbrio, com 10 a 9 no placar. Porém, se aproveitando de alguns erros da equipe caxiense, o Paulistano passou a controlar o jogo e venceu a parcial por 26 a 13.

No segundo período, a defesa do Caxias apareceu e limitou os donos da casa a quatro pontos nos sete primeiros minutos, com 10 a 4 neste período. Com isso, a diferença caiu para sete pontos. Na reta final do quarto, com duas cestas de Seixas do perímetro, o Paulistano voltou a ampliar a vantagem e foi para o intervalo vencendo por 40 a 29.

O terceiro período começou com o Paulistano sendo mais eficiente nos ataques e explorando os erros do Caxias. Em sete minutos, a parcial apontava 16 a 8 para o time de Demétrius Ferracciú. Mantendo o mesmo ritmo, o quarto terminou em 60 a 42.

No último período, o time da Serra conseguiu se impor e ser melhor fazendo 24 a 17, mas não foi o suficiente para evitar a derrota por 77 a 66.

Seixas acabou sendo o cestinha da partida com 17 pontos. Pelo Caxias Basquete, Shamell foi o maior pontuador do jogo com 13 pontos.