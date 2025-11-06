Caxias Basquete é superado pelo Brasília e perde invencibilidade em casa no NBB 

Caxias Basquete foi superado pelo Brasília no Ginásio do Sesi. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias Basquete sofreu sua primeira derrota como mandante nesta temporada do Novo Basquete Brasil (NBB). Jogando no Ginásio do Sesi, a equipe comandada por Rodrigo Barbosa foi superada pelo Brasília por 96 a 64, nesta quarta-feira (5). Com o resultado, os gambás somam agora três vitórias e duas derrotas na competição, enquanto o time da capital federal confirma a quarta vitória em cinco partidas.

Após dois compromissos diante da torcida, o Caxias do Sul Basquete se prepara para uma sequência de quatro jogos fora de casa pelo NBB. O primeiro desafio será neste domingo (9), às 11h, contra o Pinheiros, em São Paulo. Em seguida, a equipe enfrenta o União Corinthians, no dia 17, em Santa Cruz do Sul, e encerra a série como visitante nos dias 21, contra o Osasco, e 23, diante do Paulistano.

O reencontro com o torcedor caxiense está marcado para 1º de dezembro, quando o time recebe o Cruzeiro no Ginásio do Sesi.

O jogo

No primeiro período da partida, o Brasília dominou as ações e fechou com vantagem de 26 a 16. A equipe da capital federal mostrou maior eficiência ofensiva, especialmente nas bolas de três pontos, convertendo cinco dos oito arremessos tentados. O destaque do quarto foi Paulichi, que contribuiu com 10 pontos e ainda garantiu quatro rebotes.

O segundo quarto teve um equilíbrio maior entre as equipes, mas o Brasília conseguiu ampliar ligeiramente sua vantagem ao marcar um ponto a mais que o Caxias Basquete no período. Com isso, os visitantes foram para o intervalo liderando o placar por 50 a 39. Corvalan assumiu o protagonismo ofensivo e se destacou como cestinha da partida até então, somando 18 pontos. O Brasília levava vantagem nos rebotes ofensivos.

O Brasília voltou do intervalo e manteve o controle da partida. O time treinado por Dedé Barbosa seguiu impondo seu ritmo diante do Caxias Basquete. A equipe visitante continuou acertando mais e tendo facilidade para pontuar. Com isso, a vantagem aumentou para 16 pontos, e o placar foi a 74 a 58 ao fim do período, consolidando ainda mais o domínio do time da capital federal.

No último período, o que teve a menor pontuação dos dois times no jogo, o Caxias ameaçou uma reação, mas não foi o suficiente. Liderados por Corvalan, cestinha com 26 pontos, o Brasília fechou o jogo e confirmou sua quarta vitória no NBB: 96 a 64. Humberto foi o maior pontuador do Caxias com 15 pontos.







