Esportes

Ótima largada
Notícia

Caxias Basquete derrota o Rio Claro e segue 100% dentro de casa no NBB

Com Shamell cestinha e eficiência defensiva no segundo tempo, equipe caxiense alcançou o terceiro triunfo em quatro jogos pela competição nacional

Maurício Reolon

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS