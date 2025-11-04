Caxias Basquete derrota o Rio Claro e segue 100% dentro de casa no NBB

Humberto e Shamell comemoram a última cesta do segundo quarto. Porthus Junior / Agencia RBS

Em um jogo que se desenhava equilibrado, o Caxias do Sul Basquete conseguiu controlar o ímpeto ofensivo do adversário e venceu o Rio Claro por 92 a 79, na noite desta segunda-feira (3), no Ginásio do Sesi, pelo NBB 2025/26. Foi a terceira vitória da equipe em quatro jogos, garantindo assim a permanência no G-8 da competição.

O Gambá volta a quadra na quarta-feira (5), novamente às 19h30min, contra o Brasília, no Ginásio do Sesi. No domingo (8), às 11h, o desafio será diante do Pinheiros, na capital paulista.

Contando com a volta do pivô Tom, recuperado de lesão, o Caxias iniciou o duelo com o Rio Claro sendo mais efetivo no ataque. Sempre na frente do placar, o time do técnico Rodrigo Barbosa fechou o primeiro quarto vencendo por 24 a 18.

O duelo, que já era marcado pela forte intensidade, passou a ter o Rio Claro mais eficiente, especialmente na transição da defesa para o ataque. Aproveitando o espaço na quadra, o time visitante fez 29 a 23 na parcial, virando o jogo. No último lance do período, Humberto empatou a partida: 47 a 47.

Na volta do intervalo, o Caxias mudou sua tática defensiva e a boa atuação coletiva surtiu efeito. Com Augusto sendo protagonista e comandando as ações ofensivas, a equipe gaúcha anotou 18 a 9 na parcial e levou uma importante vantagem para o período decisivo.

Nos 10 minutos finais, prevaleceu a qualidade e a experiência de Shamell. O norte-americano acabou a partida como cestinha do Caxias, com 18 pontos, sendo 13 deles no último período. Trabalhando melhor a bola e controlando o adversário, o Gambá confirmou sua terceira vitória em quatro partidas: 92 a 79.

Augusto, Luan, Humberto e Fabrizzio anotaram 12 pontos cada e juntos combinaram para mais da metade da pontuação caxiense.