Caxias Basquete começa o NBB com 60% de aproveitamento e iguala outras duas temporadas

Caxias Basquete perdeu a primeira em casa para o Brasília. Porthus Junior / Agencia RBS

Em sua nona participação no NBB, o Caxias do Sul Basquete iguala o início de duas temporadas 2022/2023 e 2023/2024, quando também teve três vitórias nos cinco jogos iniciais. Os comandados do técnico Rodrigo Barbosa venceram Pato, Franca e Rio Claro e perderam para Bauru e Brasília.

Na quarta-feira (5), o Caxias Basquete sofreu sua primeira derrota como mandante nesta temporada do NBB. 96 a 64 para o Brasília. O ala/armador Felipe Vezaro, de 33 anos, é uma das novidades no elenco na atual temporada.

Leia Mais Caxias Basquete é superado pelo Brasília e perde invencibilidade em casa no NBB

— A gente enfrentou uma grande equipe, que foi montada para brigar lá em cima da tabela. E foi um jogo difícil para nós, porque eles tiraram a gente da posição. Foi um jogo de contato e ficamos um pouco limitado nas nossas ações ofensivas. E da nossa parte defensiva também, a gente não conseguiu imprimir o nosso ritmo que a gente vinha fazendo — comentou Vezaro.

Com 60% de aproveitamento, o Caxias do Sul Basquete tem um bom início de competição com três vitórias, duas em casa e um fora contra o atual tetracampeão Franca.

— Eu acho que a gente vem fazendo uma excelente competição até o momento. Conseguimos uma grande vitória contra uma grande equipe que foi Franca, lá em Franca. Não é todo mundo que vai chegar lá e ganhar na casa deles e a gente conseguiu esse feito. Foi muito importante para esse início. As outras duas vitórias em casa, contra o Rio Claro e contra o Pato, também foram ótimas vitórias. O time ainda tem muito para evoluir. Tem muito detalhezinho que a gente precisa ajustar — avaliou Vezaro.

O próximo desafio será neste domingo (9), às 11h, contra o Pinheiros, em São Paulo.

— A gente vai estudar eles agora e vamos trabalhar em cima do que a gente precisa fazer. E achar as falhas deles, para podermos explorar no nosso ataque. E defensivamente continuar com a mesma pegada defensiva — finalizou.

Cinco primeiros jogos

2015/2016

Uma vitória e quatro derrotas

2016/2017

Cinco derrotas

2017/2018

Duas vitórias e três derrotas

2020/2021

Uma vitória e quatro derrotas

2021/2022

Duas vitórias e três derrotas

2022/2023

Três vitórias e duas derrotas

2023/2024

Três vitórias e duas derrotas

2024/2025

Duas vitórias e três derrotas

2025/2026

Três vitórias e duas derrotas