Caxias Basquete anuncia saída de armador por razões pessoais do atleta

João Mini, de 20 anos, deixa o clube por motivos pessoais. Ulisses Castro / Agencia RBS

O Caxias do Sul Basquete anunciou o desligamento do armador João Machini, conhecido como João Mini, de 20 anos, por motivos pessoais. A decisão foi comunicada pelo clube nesta segunda-feira (24), e destaca que a saída ocorre por razões particulares do jogador.

Em nota oficial, a equipe da Serra Gaúcha reconheceu a postura profissional e o comprometimento demonstrados por Machini durante sua breve passagem. O clube agradeceu pelos serviços prestados e desejou sucesso ao jogador em seus próximos desafios, tanto pessoais quanto profissionais.

João Machini chegou ao Caxias nesta temporada do NBB e participou de seis partidas, das nove do time, registrando médias de 1,5 ponto e 0,8 assistência por jogo. Natural de Franca, o armador tem experiência na Liga de Desenvolvimento, onde atuou nas últimas quatro edições pelo time paulista, além de acumular 59 jogos de NBB nas três temporadas anteriores.

Após a saída do jovem atleta, o Caxias do Sul Basquete segue focado na sequência da competição. O próximo jogo será diante do Cruzeiro, no dia 1º, no Ginásio do Sesi.