Caxias antecipa planejamento e começará pré-temporada na próxima semana

Goleiro Thiago Coelho tem contrato com Caxias para o começo da temporada. Vitor Soccol / Caxias

O calendário de 2025 ainda não virou, mas para o Caxias, a temporada de 2026 já tem data e hora para começar. A largada do novo ano do Caxias começa na próxima segunda-feira, dia 10 de novembro.

O Grená será o primeiro entre os participantes do Campeonato Gaúcho a voltar aos trabalhos. Em menos de sete dias, o Estádio Centenário será o palco da reapresentação do elenco, iniciando a pré-temporada para o Gauchão 2026.

O técnico Fernando Marchiori, apresentado oficialmente na segunda-feira, já está em ritmo acelerado. Com o foco total na montagem do grupo, o treinador terá dois meses de intensos treinamentos até a provável estreia do Gauchão, que deve ocorrer por volta do dia 10 de janeiro.

O congresso técnico do Estadual será realizado no mesmo dia que o grupo se apresenta, também em 10 de novembro, em Porto Alegre, na sede da Federação Gaúcha de Futebol. Nesta data o torcedor irá conhecer a tabela de jogos e os grupos da competição.

Nesta primeira etapa, Marchiori irá trabalhar com os 10 nomes que já têm vínculo com o clube e são esperados na próxima segunda-feira no Centenário, dando o pontapé inicial no planejamento para a disputa do Estadual, da Copa do Brasil e da Série C do Brasileirão. O próprio treinador reconhece a responsabilidade de uma arrancada boa na temporada.

- Dos últimos nove anos, o Caxias chegou em sete semifinais e duas finais. Então, mostra uma consistência que não foi não foi apenas desse ano, esse ano foi mais um ano bom. Então, o Caxias está se fortalecendo, está se arrumando, está se preparando para voos maiores - afirmou Marchiori.

Jogadores Confirmados para a Reapresentação de Segunda-feira (10/11):

Goleiro: Thiago Coelho

Laterais: Thiago Ennes e Ronei

Meias: Yann Rolim e Tomas Bastos