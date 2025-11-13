Caxias acerta retorno de atacante que estava no Azerbaijão para a temporada de 2026

Feijão atuará pela segunda vez no Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias fechou com o seu oitavo reforço para a temporada de 2026. O atleta é um velho conhecido do torcedor. O atacante Vitor Feijão, 29 anos, vai defender as cores do clube na próxima temporada sob o comando do técnico Fernando Marchiori.

Vitor Feijão atuou duas temporadas no Estádio Centenário. Ele chegou ao clube no ano de 2023, quando o Caxias conquistou o acesso à Série C do Brasileirão e entrou para a história. Na oportunidade, o jogador fez 11 jogos e um gol. Ele tinha vindo do Londrina, onde atuou no mesmo ano.

Depois, em 2024, o atleta fez 24 jogos com a camisa Grená, com dois gols e uma assistência. No ano, o Caxias viveu dois momentos, no Estadual o time chegou às semifinais. Porém, no Brasileiro sofreu risco de rebaixamento, mas escapou da degola.

O atleta deixou o time na temporada de 2024 e se transferiu para o futebol da Austrália. Ele foi contratado pelo Central Coast, fundado em 2004. Ele atuou em 25 jogos e teve números similares aos do Caxias, com apenas um gol e uma assistência. Na sequência, ele mudou de país e foi para o Azerbaijão, onde atuou pelo FK Kapaz. No clube da cidade de Ganja, a segunda maior do país, ele fez 10 jogos e balançou a rede apenas uma vez.

O atleta irá se apresentar junto com o elenco na próxima quarta-feira (19), quando o Caxias começa oficialmente a pré-temporada. Com Feijão, o Caxias chega a oito atletas acertados para o ano de 2026, quando o time vai disputar o Gauchão, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro.