Thiago Carpini explica como o Juventude neutralizou e venceu o Vasco de Fernando Diniz

Técnico Thiago Carpini tem três vitórias fora de casa no Juventude. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude venceu a sua segunda partida seguida fora de casa no Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez, o time conseguiu embalar seis pontos, e fora de casa, na Série A.

O time teve mais uma boa atuação com a formação de três zagueiros no Estádio São Januário, neste sábado (8). A equipe do técnico Thiago Carpini venceu, de virada, por 3 a 1. Depois da vitória, o treinador valorizou a entrega do elenco com pouco tempo para treinar.

— Foi pouco de tempo de trabalho essa semana por conta da dificuldade de treino. Comentei isso no pré-jogo. Nós estamos completando seis dias de domingo, que foi o jogo do Palmeiras em casa, pro jogo de Recife, pro jogo agora do Rio contra o Vasco. São seis dias, três jogos com uma logística bem complicada. São situações que dificultam. Um período importante para estarmos juntos, corrigir, ajustar muitas coisas através de vídeos, fizemos um treino ontem (sexta-feira) praticamente caminhando, andando e só ajustando os encaixes — explicou Carpini.

O Verdão saiu atrás do placar, mas teve poder de reação em busca do empate com Marcelo Hermes após cruzamento de Gabriel Taliari, destaque da partida. A virada saiu dos pés de Nenê. O camisa 10, de 44 anos, recebeu uma bola de Jadson e tocou na saída do goleiro do Vasco.

No segundo tempo, o time da Serra teve uma bola no travessão e sacramentou a vitória com Everthon. Para Carpini, o segundo tempo foi mais do Juventude perto do gol do que o adversário em busca do empate.

— Nós tivemos até mais próximos do terceiro gol antes, na bola no travessão do Mandaca. Então, o Vasco teve um domínio, um controle, mas sem tanta efetividade, a gente bem postado. A nossa ideia para o jogo de hoje, para tentar neutralizar essa característica do Vasco, de colocar muita gente do lado da bola, encher muito o lado do campo, era de que a gente não saltaria as linhas para pressionar. Eu acho que isso a gente teve, do momento de saltar e pressionar e conseguir andar coletivamente — explicou Carpini.