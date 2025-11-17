Campeonato Brasileiro de Masters ITF 400 Caxias do Sul conhece campeões

A competição foi realizada na última semana. Ulisses Castro / Agencia RBS

O Campeonato Brasileiro de Masters 2025 ITF 400 definiu os seus campeões durante o último sábado (15), nas quadras do Recreio da Juventude, em Caxias do Sul. A competição foi realizada durante a última semana com participantes de diversos estados e nacionalidades.

Além dos jogos em quadra, a organização proporcionou eventos paralelos como Parrila, Coquetel e uma confraternização final.

— Finalizamos o torneio com excelentes números. Foram 281 jogadores inscritos, com 400 inscrições no total entre as categorias Simples e Duplas. Realizamos 383 jogos em seis dias de competição, nas 11 quadras do Recreio da Juventude. Destaque para o nível técnico, que foi muito alto. Recebemos um feedback muito positivo dos atletas sobre o evento e trabalharemos agora para o próximo manter o sucesso que tivemos neste ano — comemorou Alexandre Stoduto, diretor da competição.



O Campeonato Brasileiro Master ITF 400 Caxias do Sul 2025 conta com o patrocínio master da Randoncorp e com o patrocínio de Rivatti, Mebrafe, Sambura Brasil Ltda, C3 Equipamentos para Construção Civil através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte do Ministério dos Esportes do Governo Federal.