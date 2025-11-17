Campeonato Brasileiro de Masters ITF 400 Caxias do Sul conhece campeões

O Campeonato Brasileiro de Masters 2025 ITF 400 definiu os seus campeões durante o último sábado (15), nas quadras do Recreio da Juventude, em Caxias do Sul. A competição foi realizada durante a última semana com participantes de diversos estados e nacionalidades.
Além dos jogos em quadra, a organização proporcionou eventos paralelos como Parrila, Coquetel e uma confraternização final.
— Finalizamos o torneio com excelentes números. Foram 281 jogadores inscritos, com 400 inscrições no total entre as categorias Simples e Duplas. Realizamos 383 jogos em seis dias de competição, nas 11 quadras do Recreio da Juventude. Destaque para o nível técnico, que foi muito alto. Recebemos um feedback muito positivo dos atletas sobre o evento e trabalharemos agora para o próximo manter o sucesso que tivemos neste ano — comemorou Alexandre Stoduto, diretor da competição.
O Campeonato Brasileiro Master ITF 400 Caxias do Sul 2025 conta com o patrocínio master da Randoncorp e com o patrocínio de Rivatti, Mebrafe, Sambura Brasil Ltda, C3 Equipamentos para Construção Civil através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte do Ministério dos Esportes do Governo Federal.
A realização é da Alec São Leopoldo e a produção da Quadra Eventos. Este é um evento do calendário oficial da ITF - International Tennis Federation em parceria com a CBT - Confederação Brasileira de Tênis e a FGT - Federação Gaúcha de Tênis, além da Fenaset.
Resultados
Campeonato Brasileiro de Masters 2025 ITF 400
Caxias do Sul (RS)
Simples Masculino
Categoria 30 anos
Campeão: PEDRO VIEIRA (BRA)
Vice-campeão: PEDRO SCHRECK (BRA)
Categoria 35 anos
Campeão: FELIPE PAIVA (BRA)
Vice-campeão: GABRIEL BASSANESSI (BRA)
Categoria 40 anos
Campeão: MARIO ENRICO VENTRE (BRA)
Vice-campeão: ALEXANDRE ARAGON (BRA)
Categoria 45 anos
Campeão: GUILHERME LIMA (BRA)
Vice-campeão: ANTÔNIO AMARO FILHO (BRA)
Categoria 50 anos
Campeão: FULVIO FAGUNDES (BRA)
Vice-campeão: FREDERICO JOSÉ CABRAL (BRA)
Categoria 55 anos
Campeão: MARCELO MACIEL (BRA)
Vice-campeão: ROLANDO FONDATTI (ARG)
Categoria 60 anos
Campeão: WALBER GOMIDE (BRA)
Vice-campeão: ANDRÉ BOHRER (BRA)
Categoria 65 anos
Campeão: EDUARDO IZOLDI (BRA)
Vice-campeão: NORBERTO LEITHOLD (BRA)
Categoria 70 anos
Campeão: LUIZ HEEREN (BRA)
Vice-campeão: ROGER GUEDES (BRA)
Categoria 75 anos
Campeão: DENNIS MARCONDES (BRA)
Vice-campeão: EDSON CUNHA SILVA (BRA)
Simples Feminino
Categoria 30 anos
Campeã: VIVIANA VIZOTTO (BRA)
Vice-campeã: MORGANA KICH (BRA)
Categoria 35 anos
Campeã: LUCIANA MENDES (BRA)
Vice-campeã: CASSIA TEIXEIRA (BRA)
Categoria 40 anos
Campeã: IARA AMARAL (BRA)
Vice-campeã: CLEUSA GONÇALVES (BRA)
Categoria 45 anos
Campeã: LETICIA FOGLIATTO (BRA)
Vice-campeã: MARIANA MACHADO (BRA)
Categoria 50 anos
Campeã: ANA CLÁUDIA VIEIRA (BRA)
Vice-campeã: RENATA GOMES (BRA)
Categoria 55 anos
Campeã: ANDREA MARCONDES (BRA)
Vice-campeã: MARIA OIVANE (BRA)
Categoria 60 anos
Campeã: ELIANA POSSAS SANTOS (BRA)
Vice-campeã: GILMARA LIMA (BRA)
Categoria 65 anos
Campeã: MIRIAM KENAPE (BRA)
Vice-campeã: DENISE BRENTANO DE OLIVEIRA (BRA)
Categoria 70 anos
Campeã: SUELI BORGES (BRA)
Vice-campeã: REGINA FONTANELLI (BRA)
Categoria 75 anos
Campeã: SANDRA LIBMAN (BRA)
Vice-campeã: RENILDA AMARAL (BRA)
Duplas Masculino
Categoria 35 anos
Campeões: FELIPE PAIVA/DIEGO MAIDANA (BRA)
Vices: PABLO FAGUNDES/LEANDRO CABRERA (BRA)
Categoria 40 anos
Campeões: GUSTAVO COMAZZETTO/THIAGO SILVEIRA (BRA)
Vices: GIULIANO CASELANI/EDERSON ROCHA (BRA)
Categoria 45 anos
Campeões: MARCELO PORTELLA/ANTÔNIO AMARO FILHO (BRA)
Vices: ANDRÉ LEAL/EMERSON MANGABEIRA (BRA)
Categoria 50 anos
Campeões: RAUL LUDWIG JUNIOR/DANIEL SEEWALD (BRA)
Vices: FULVIO FAGUNDES/JOÃO PRATAVIERA (BRA)
Categoria 55 anos
Campeões: RICARDO BEDUSCHI/RUBENS SOUZA (BRA)
Vices: ALEXANDRE STODUTO/ROLANDO FONDATTI (BRA/ARG)
Categoria 60 anos
Campeões: RICARDO FONTOURA/JOÃO ANNONI (BRA)
Vices: CARLOS CUCCHI/WALBER GOMIDE (BRA)
Categoria 65 anos
Campeões: NORBERTO LEITHOLD/PEDRO ZANDONAIDE (BRA)
Vices: IVO RODCZ Fº/NELSON SILVA (BRA)
Categoria 70 anos
Campeões: CELSO PERCEGONA/ROGER GUEDES (BRA)
Vices: GILSON DA LUZ/FERNANDO DORIA (BRA)
Categoria 75 anos
Campeões: EDSON CUNHA SILVA/FERNANDO DORIA (BRA)
Vices: EDUARDO GUEDES/DENNIS MARCONDES (BRA)
Duplas Feminino
Categoria 30 anos
Campeãs: CASSIA TEIXEIRA/VIVIANA VIZZOTTO (BRA)
Vice campeãs: MORGANA KIRCH/LORENA SPULDARO (BRA)
Categoria 40 anos
Campeãs: IARA AMARAL/CLEUSA GONÇALVES (BRA)
Vice campeãs: FERNANDA FREITAS/LOURDES PALLEIRO (BRA/ARG)
Categoria 45 anos
Campeãs: KARLA BERGOZZA/PATRICIA RODRIGUES (BRA)
Vice campeãs: MARIANA MACHADO/GIORGIA TORRESINI (BRA)
Categoria 50 anos
Campeãs: MARIA OIVANE SOCORRO/ANA CLÁUDIA VIEIRA (BRA)
Vice campeãs: LILIANE SILVA/ÉRICA GARBO (BRA)
Categoria 55 anos
Campeãs: LILIA BRITO/FATIMA KREIMER (BRA)
Vice campeãs: RUDLAINE SCHWERTNER/VERA LUCIA RUSCHEL (BRA)
Categoria 60 anos
Campeãs: FÁTIMA KREIMER/GILMARA LIMA (BRA)
Vice campeãs: JAQUELINE KOMPINSKI/ELIANA POSSAS SANTOS (BRA)
Categoria 65 anos
Campeãs: KARLA HAJE/ELEUZA FELIPPE (BRA)
Vice campeãs: MIRIAM KENAPE/INGRID TRETESKI (BRA)
Categoria 70 anos
Campeãs: ANA RITA BATISTA/SUELI REIS (BRA)
Vice campeãs: RENILDA AMARAL/REGINA FONTANELLI (BRA)
Duplas Mistas
Categoria 30 anos
Campeões: IARA AMARA/FELIPE PAIVA (BRA)
Vices: VIVIANA VIZOTTO/ORNELIO STERTZ (BRA)
Categoria 45 anos
Campeões: ANA CLÁUDIA VIEIRA/ANTÕNIO AMARO Fº (BRA)
Vices: RENATA GOMES/MARCOS GOMES (BRA)
Categoria 60 anos
Campeões: PAULETE SOUZA/MARCELO CORREA (BRA)
Vices: MARIA OIDIVANE SOCORRO/PEDRO MARTINS (BRA)
Categoria 65 anos
Campeões: KARLA HAJE/NORBERTO LEITHOLD (BRA)
Vices: ANA RITA BATISTA/FERNANDO AVANCINE (BRA)