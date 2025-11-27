Bolas de tênis do projeto Lapidando Cidadãos transformam-se em árvores de Natal em Vacaria

Alunos do Projeto Lapidando Cidadãos trabalham na montagem de uma árvore de Natal que será colocada em uma loja da cidade. Silvia Rodrigues / Lapidando Cidadãos/Divulgação

Não há limites para a criatividade humana, sobretudo quando ainda ela vem carregada de um verdadeiro espírito de Natal. Em Vacaria, o projeto “Arte na Vitrine”, realizado pela Associação de Amparo a Meninos Assistidos Santa Cecília (AMMA), em parceria com a CDL Vacaria, transforma vitrines de lojas da cidade em espaços de celebração e consciência ambiental.

Beneficiários e educadores sociais da AMMA reutilizam bolinhas de tênis e tubos plásticos do projeto Lapidando Cidadãos, que seriam descartados, para a confecção de árvores de Natal e guirlandas decorativas. Além de embelezar o comércio local, a ação promove inclusão social e reforça valores de preservação ambiental.

— Ao transformar materiais que seriam descartados em arte natalina, conseguimos mostrar aos jovens que é possível unir criatividade e consciência ecológica. Esse processo educativo fortalece valores de cidadania e responsabilidade ambiental, além de despertar talentos artísticos — aponta Micaeli Algayer, coordenadora da AMMA.

Impacto ambiental

Bolinhas de tênis podem levar até 400 anos para se decompor, enquanto tubos plásticos ultrapassam os 100 anos. Com o simples reaproveitamento destes materiais, eles deixam de ser resíduos poluentes e ganham nova vida como arte comunitária.

— Este projeto traz visibilidade para os lojistas e valoriza o trabalho dos beneficiários da AMMA, uma entidade tão importante para o município. As vitrines ganham beleza e significado, atraindo moradores e visitantes e mostrando que o comércio pode ser também um espaço de cultura e sustentabilidade — avaliou a gestora executiva da CDL Vacaria, Mônica Guizzo.

Projeto Lapidando Cidadãos

O projeto Lapidando Cidadãos atende cerca de duas mil crianças e adolescentes de Vacaria e Região. O programa foi idealizado em 2016 pelo promotor de Justiça Luís Augusto Gonçalves Costa e se tornou realidade através da AMMA. O intuito é de difundir o tênis em todas as classes sociais, especialmente para crianças vulneráveis.

O subprojeto, denominado Lapidando Tenistas, atende crianças a partir dos oito anos de idade e, ao utilizar a ferramenta do esporte, busca a transformação social delas, transmitindo valores e princípios de cidadania.