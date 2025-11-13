Aumentou a procura: saiba como está a venda de ingressos para Juventude x Cruzeiro

Torcedor do Ju durante partida contra o Palmeiras no Alfredo Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

Quase três mil ingressos já foram vendidos para a partida entre Juventude e Cruzeiro, marcada para quinta-feira (20), às 16h, no Alfredo Jaconi. Para o duelo válido pela 34ª rodada do Brasileirão a projeção da direção alviverde é de lotação máxima do estádio, com expectativa de público recorde na temporada, na casa dos 18 mil.

Para que isso aconteça, no entanto, a procura deve aumentar até domingo (16) quando o valor das entradas ao público em geral ainda será de R$ 20. A partir de segunda (17), o valor dos ingressos passará a custar R$ 40 para ambas as torcidas.

O associado do Ju ainda tem o direito de reservar quatro cortesias por R$ 10 cada para distribuí-las aos torcedores que não são sócios do clube.

Mesmo com a forte mobilização da papada, será difícil o Juventude bater o recorde de público do Alfredo Jaconi em 2025 registrado na partida contra o Flamengo, pela 23ª rodada, quando 15.204 pessoas estiveram presentes.

Em 18º lugar, com 32 pontos, o Juventude vem de duas vitórias fora de casa, diante de Sport e Vasco, e tem chances de deixar o Z-4 na próxima rodada. A diferença para o Vitória, atualmente o 16º colocado, é de três pontos. Mas o Verdão tem uma vitória a mais do que os baianos.