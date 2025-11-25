Atletas de Caxias do Sul são destaque no Atletismo nas Paralimpíadas Escolares

Disputas de diferentes modalidades acontecem nos próximos dias. SMEL / Divulgação

Na última semana, atletas de Caxias do Sul participaram das Paralimpíadas Escolares, que aconteceu no Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Os jovens serranos voltaram com nove medalhas em 15 competições disputadas.

Competindo nas categorias dos 100, 200 e 800m, Gabriela Bonatto, Lucas Prestes e Vitor Andrade foram medalhistas. Além disso, Gabriela garantiu o recorde escolar nacional na prova de 200 metros.

No lançamento de disco, João Augusto Bueno garantiu a prata, e no salto em distância, os alunos Georgea Antunes e Lucas Prestes ficaram com o bronze.

Os alunos se classificaram para a competição nacional em abri, na seletiva de Porto Alegre. A delegação viajou para a capital paulista acompanhada do técnico e professor de Educação Física Ricardo Barbosa, responsável pelo Projeto Atletismo para Todos.

Jovens entre 11 e 17 anos de todo o país competem nas Paralimpíadas Escolares. Mais de dois mil atletas já participaram desta edição, que continua nesta semana com outras modalidades.

Confira o desempenho dos alunos no Atletismo:

Gabriela Bonatto (EMEF Sete de Setembro):

200m – 1º lugar

100m – 2º lugar

Georgea Coeli Antunes (EMEF Sete de Setembro):

Salto em distância – 3º lugar

100m – 4º lugar

200m – 4º lugar

João Augusto dos Santos Bueno (EMEF José Protázio Soares de Souza):

Lançamento de Disco – 2º lugar

100m – 9º lugar

200m – 9º lugar

Lucas Kaue dos Santos Prestes (Escola Dr. Henrique Ordovás Filho - APAE):

Salto em distância – 2º lugar

200m – 2º lugar

100m – 3º lugar

Vitor Andrade dos Santos (EMEF Desvio Rizzo):

200m – 1º lugar

800m – 2º lugar

100m – 6º lugar