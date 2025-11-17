Atletas da Serra representam a Seleção Brasileira de Padel no Pan-Americano 

Bruno Arámburu é professor de padel. Arquivo Pessoal / Divulgação

O crescimento do padel não é novidade e a Serra Gaúcha acompanha a expansão da modalidade. De 4 a 6 de dezembro, a cidade de Assunção, no Paraguai, recebe o Campeonato Panamericano de Padel Sênior e atletas da região competem pela Seleção Brasileira.

Um deles é Bruno Arámburu, professor de padel no Clube Vila Verde, em Caxias do Sul. Com 42 anos, é hexacampeão brasileiro e heptacampeão gaúcho. Pela sétima vez em quatro anos, foi convocado para representar o país na competição.

Morador caxiense há 10 anos, o atleta escreveu o livro "Padel Brasil", que conta sobre a história da modalidade no país. Vendeu cerca de 300 camisetas para diversos lugares do país para angariar recursos para materiais esportivos e viagens para torneios.

Ele fará dupla com Renan Balbinot, natural de Garibaldi, na categoria 35B. Além deles, competem pela categoria 35C, os caxienses Mauricio Basotti e Vinicius Pistorello.

Jogadores de futebol famosos como Ronaldo, Ibraimovich e Zidane estão investido na modalidade, que cresce cada vez mais. A perspectiva de Luigi Carraro, presidente da Federação Internacional de Padel, é que o esporte se torne olímpico até 2032.