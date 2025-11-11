Atleta de Carlos Barbosa conquista Campeonato Gaúcho de Ultramaratona em trilhas 

Um atleta da Serra transformou as trilhas do Rio Grande do Sul em palco para sua determinação, resistência, estratégia e paixão pela natureza. Luan Dupont, 26 anos, natural de Carlos Barbosa, conquistou o título de campeão gaúcho na categoria ultramaratona do Campeonato Gaúcho de Corrida em Trilhas.
Ele representa a equipe UPFITRAL/BTR e garantiu a liderança no ranking após participar das três etapas obrigatórias da competição, que é chancelada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul (Faergs) e segue os padrões da International Trail Running Association (ITRA), adotados pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).
Na disputa, Luan obteve resultados expressivos: terceira colocação na etapa de Morrinhos do Sul (44 km), segundo lugar em Nova Petrópolis (51 km) — onde pontuou como líder por ser o melhor atleta gaúcho — e novamente terceiro lugar em Gramado (55 km). A soma das pontuações garantiu ao corredor a primeira posição geral, coroando sua dedicação em um campeonato marcado por percursos desafiadores e exigência física elevada.
— Foi um campeonato difícil, com provas em um período curto, o que exigiu conciliar treinos intensos com trabalho e estudos. Agora, já pensando na temporada de 2026, buscar evoluir mais e manter o foco e a determinação. Também sigo na busca de apoiadores que ajudem de alguma forma me manter no esporte competindo — finalizou.