Atleta de Carlos Barbosa conquista Campeonato Gaúcho de Ultramaratona em trilhas 

Luan Dupont, 26 anos, garantiu a liderança no ranking após participar das três etapas obrigatórias da competição, que é chancelada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul (Faergs) 

Eduardo Costa

