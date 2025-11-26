As prováveis mudanças no time do Juventude para a partida decisiva contra o Bahia

Nenê cumpriu suspensão diante do São Paulo e atuará diante do Bahia. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Nesta quinta-feira (27), o grupo de jogadores do Juventude encerra a preparação para o desafio diante do Bahia. O confronto marcado para sexta-feira (28), às 19h, no Alfredo Jaconi, pela 36ª rodada do Brasileirão 2025 pode selar o futuro do Alviverde em 2026.

Se não derrotar os baianos, o Verdão poderá ser matematicamente rebaixado à Série B nesta rodada. Para ainda sonhar com o milagre da permanência na elite, obrigatoriamente o time de Thiago Carpini terá que vencer seus últimos três desafios — diante de Bahia, Santos e Corinthians — e torcer por resultados paralelos.

Para fazer sua parte, o Juventude conta com o retorno de algumas peças importantes que foram baixas na derrota para o São Paulo. Casos de Jandrei e Nenê.

O goleiro não pôde atuar contra o Tricolor por estar cedido ao Ju por empréstimos, enquanto que o Vovô Garoto cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

A tendência ainda é de que Thiago Carpini mantenha a formação com três zagueiros. Nesse caso, Jadson corre riscos de perder um lugar entre os titulares. O camisa 16 teria mais chances de começar o duelo se o treinador optar por tirar um dos zagueiros.

As dúvidas entre os relacionados continuam sendo Peixoto, Rafael Bilu e Gilberto. O volante se recupera de dores na coxa. Bilu teve um inchaço no tornozelo, mas nutre a expectativa de voltar. Enquanto que o centroavante está se recuperando de uma lesão de grau 2 na coxa e, mesmo que fique à disposição, começará no banco de reservas.

Sem o lateral-direito Igor Formiga, que cumpre suspensão pela expulsão diante do São Paulo, Ewerthon é o mais cotado a iniciar, sobretudo se Carpini manter a formação 3-5-2, dando mais liberdade para ele atuar como ala. A outra opção no elenco é Reginaldo, que não entra em campo desde a derrota para o Palmeiras, por 4 a 1, válida ainda pelo primeiro turno.