As peças que ainda faltam na montagem do elenco do Caxias para 2026

Elenco do Caxias iniciou os treinamentos nesta quarta-feira (19). Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

O Caxias para 2026 teve mudanças no departamento de futebol, na comissão técnica e no elenco. Para fora das quatro linhas, chegaram o vice de futebol Chiquinho Corsetti, o gerente João Corrêa e o executivo Léo Franco, além do técnico Fernando Marchiori. Já o grupo de jogadores teve nove contratações e outras ainda estão por chegar.

O setor defensivo está praticamente definido, com zagueiros confirmados e duas opções para a lateral direita, além de dois goleiros já integrados. A diretoria, porém, busca mais um goleiro para trabalhar com três nomes. A lateral esquerda segue como posição carente e deve receber reforço.

— Hoje nós temos o setor de defesa fechado, que são os zagueiros. Nós temos dois laterais-direitos. Nós temos dois bons goleiros, mas a gente precisa buscar mais um para trabalhar com três e, eventualmente, avaliar o goleiro do departamento de formação — analisou Léo Franco, que completou:

— A lateral esquerda é uma posição ainda carente, que a gente precisa ajustar. No ataque, nós temos dois centroavantes e cinco extremas, podendo o Calyson também ser ali uma opção. Então, eu acredito que a gente ainda busca, o lateral esquerdo com certeza e, talvez, um segundo homem de meio para acabar de fechar esse ataque. Então, acredito que esse elenco é o ideal para esse início de competição.

O Caxias segue ativo no mercado, mas enfrenta algumas negociações lentas por conta da situação de alguns atletas que aguardam o fim da Série B para definir seus próximos passos. A diretoria já tem conversas encaminhadas e trabalha para fechar o grupo com 28 jogadores para a largada da temporada 2026.