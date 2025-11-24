As chances do Juventude escapar do rebaixamento se chegar aos 42 pontos

Thiago Carpini fala em viver o jogo a jogo. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude terá três rodadas para tentar um milagre no Campeonato Brasileiro. Vice-lanterna, com 33 pontos, o Verdão precisa vencer os próximos desafios e torcer para que três das equipes que estão a sua frente não cheguem aos 43 pontos.

No momento, Fortaleza (18º, com 34), Santos (17º, com 37) e Vitória (16º, com 39) são os principais adversários. Mas o Inter (15º, com 40) ainda pode entrar na briga se não vencer o Santos nesta segunda-feira (24) no Beira-Rio, no complemento da 35ª rodada. Para diminuir a margem, o Alviverde só terá um confronto direto, que será contra o Peixe, em Caxias do Sul.

Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Ju tem 98% de chances de cair de divisão. E pra piorar o cenário alviverde, mesmo que consiga as três vitórias diante de Bahia e Santos, no Alfredo Jaconi, e de Corinthians, em São Paulo, o clube tem 35 % de chances de permanecer na Série A atingindo os 42 pontos.

Desde 2003, quando o Brasileirão passou a ser disputado no sistema de pontos corridos, cinco equipes conseguiram escapar da degola atingindo menos de 43 pontos: Atlético-GO, Palmeiras, Ceará, Fortaleza e Cuiabá.

Desses, o maior feito foi o do Ceará, em 2019, que conseguiu se livrar do rebaixamento fazendo 39 pontos. Mas Palmeiras, em 2014, com 40, Fortaleza, em 2020, e Cuiabá, em 2022, com 41, se livraram da queda não precisando sequer dos 42 pontos que o Ju tentará chegar na atual temporada.

— A gente tem a condição ainda de chegar aos 42 pontos, ir o mais longe possível na pontuação e ver o que vai acontecer. A gente vem jogando melhor. A pontuação do nosso returno realmente tem sido muito satisfatória. Brigaríamos numa condição diferente se tivéssemos começado um pouquinho melhor, mas isso também não justifica. São as circunstâncias — admitiu o técnico Thiago Carpini.

O cenário destacado pelo treinador no returno do Brasileirão não é muito diferente do primeiro. O Juventude somou 16 pontos em 16 jogos, com aproveitamento de 33%. Já no primeiro turno, o clube fez 17 pontos, com aproveitamento de 29,8%.

Mental forte

O que deixa o ambiente alviverde esperançoso no milagre da permanência é o desempenho da equipe nos últimos jogos. Mesmo quando não venceu, como diante de Palmeiras, Cruzeiro e São Paulo, a equipe mostrou competitividade e postura de quem ainda não jogou a toalha.

— E para um time que vem tomando tanta porrada e, de certa forma, batido, porque você fica quase o campeonato todo, brigando no Z-4, realmente o emocional, o psicológico desses caras, o mental tem que ser muito forte. Então, isso mostra a força, a convicção que está sendo passado e assimilado e, principalmente, eles (atletas) têm visto a performance. A performance é boa, é isso que nos conforta — finalizou Carpini.

Times que escaparam do Z-4 com menos de 43 pontos:

2010: Atlético-GO, 42 pontos. O primeiro rebaixado foi o Vitória, que também chegou aos 42 pontos, mas com duas vitórias a menos;

2014: Palmeiras, 40 pontos. O primeiro rebaixado foi o Vitória com 38 pontos;

2019: Ceará, 39 pontos. O primeiro rebaixado foi o Cruzeiro com 36 pontos;

2020: Fortaleza, 41 pontos. O primeiro rebaixado foi o Vasco, que também fez 41, mas com saldo de gols inferior.

2022: Cuiabá, 41 pontos. O primeiro rebaixado foi o Ceará, com 37 pontos.