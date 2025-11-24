Esportes

Cálculos frios
Notícia

As chances do Juventude escapar do rebaixamento se chegar aos 42 pontos

Derrota para o São Paulo obrigou a equipe de Thiago Carpini a vencer seus últimos três desafios no Brasileirão para ainda tentar escapar do Z-4

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS